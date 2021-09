El Banco Nación lanza una campaña para comprar electrodomésticos en 36 cuotas sin interés

El Banco Nación (BNA) lanza este lunes la campaña “Promo Línea Blanca ” para la compra en 36 cuotas sin interés de electrodomésticos como calefones, cocinas, heladeras, secarropas centrífugos, termotanques y ventiladores, entre otros, informaron a Télam desde la entidad. La campaña comenzará este lunes lunes 13 y se extenderá hasta el miércoles 15 de septiembre, e incluirá esquemas de pago en tramos de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 y hasta 36 cuotas sin interés a través de TiendaBNA, la plataforma de comercio electrónico creada entre Nación Servicios y el Banco Nación, a la que se puede ingresar en el sitio https://tiendabna.com.ar/. Una vez seleccionado el producto será necesario ingresar los datos personales (Nombre y apellido, DNI, correo electrónico y domicilio), calcular el costo del envío e ingresar los datos de la tarjeta. Es importante recordar que, para acceder a las cuotas sin interés es necesario contar con una tarjeta de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa, ambas expedidas por el Banco Nación. Actualmente está en vigencia una campaña para compras de celulares y smartphones en hasta 18 cuotas sin interés y con descuentos del 35%, con 300 modelos para elegir y más de 35.000 unidades en oferta. Es importante recordar que, para acceder a las cuotas sin interés es necesario contar con una tarjeta de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa, ambas expedidas por el Banco Nación. Esta semana concluyó la tercera edición de la promoción en lo que va de 2021 para compras de celulares y smartphones en hasta 18 cuotas sin interés y con descuentos del 35%, con 300 modelos para elegir y más de 35.000 unidades en oferta. Las anteriores ediciones fueron en junio, que cerró con más de 11.000 unidades vendidas por más de $ 500 millones y la contratación de unos 1.000 seguros para teléfonos, y marzo, cuando se vendieron unas 15.000 unidades con un ticket promedio de $ 40.000 con la misma promoción.

