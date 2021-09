Amarga elección del oficialismo de San Vicente

En San Vicente el municipio que conduce Nicolas Mantegazza hace apenas menos de dos años no pudo mantener el caudal de votantes que lo hicieron llega a la intendencia. Un triunfo con gusto a derrota, con más del 90 por ciento de los sufragios escrutados, el oficialista Frente de Todos se impone con el 36.96 por ciento de los votos, contra el 35.37 por ciento de Juntos , 1 punto de diferencia. De ese modo, la lista de la principal coalición opositora será liderada por Marcelo Raimon­do de Hacemos y en el Frente de Todos Diego “Chapu” Barralle encabezará la lista del frente seguido de la consejera escolar Paula Pereyra

