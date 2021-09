Entre el viernes y el sábado llegan a todo el país más de 1,6 millones de dosis de Astrazeneca

Más de 1,6 millón de dosis de AstraZeneca serán distribuidas entre el viernes y el sábado en las 24 jurisdicciones del país, lo que permitirá continuar con el avance en los esquemas completos de inmunización contra el coronavirus, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional. Según se informó oficialmente, las 1.621.100 dosis de AstraZeneca llegarán a todo el territorio de acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito. La distribución se realizará de la siguiente forma: 626.700 dosis corresponderán a la provincia de Buenos Aires; 108.900 a la Ciudad de Buenos Aires; 14.800 a Catamarca; 43.200 a Chaco; 22.300 a Chubut; 134.400 a Córdoba; 40.000 a Corrientes; 49.500 a Entre Ríos; 21.600 a Formosa y 27.600 a Jujuy. En total fueron aplicadas 43.696.315 vacunas. 28.183.966 personas recibieron la primera dosis y 15.512.349 cuentan con el esquema completo En tanto le corresponden 12.800 a La Pampa; 14.100 a La Rioja; 71.100 a Mendoza; 45.100 a Misiones; 24.000 a Neuquén; 26.800 a Río Negro; 51.000 a Salta; 27.900 a San Juan; 18.200 a San Luis; 13.300 a Santa Cruz; 126.000 a Santa Fe; 34.900 a Santiago del Estero; 6.300 a Tierra del Fuego y 60.600 a Tucumán. Hasta esta mañana ya fueron distribuidas en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 49.774.574 dosis, de acuerdo con la información del Monitor Público de Vacunación. En total fueron aplicadas 43.696.315 vacunas. 28.183.966 personas recibieron la primera dosis y 15.512.349 cuentan con el esquema completo. El 61,3% de toda la población tiene una dosis de vacuna, mientras que el 84,9 por ciento de la población a partir de los 18 años inició su esquema de vacunación El 61,3% de toda la población tiene una dosis de vacuna, mientras que el 84,9 por ciento de la población a partir de los 18 años inició su esquema de vacunación. Cuentan con una dosis: el 92% de quienes tienen 60 años o más, y el 91,7% de las personas con 50 o más años. Y comenzaron su esquema el 92,2% de las personas entre 55 y 59 años, al igual que el 90,3% de los pertenecientes a la franja etaria entre 50 y 54 años; el 87,9% de los que tienen entre 45 y 49, y el 90,6% del siguiente grupo entre 40 y 44 años. También recibieron la primera dosis: el 86,3% de las personas entre 35 a 39 años; el 82% de quienes tienen entre 30 y 34; el 76,1% de la franja etaria entre 25 y 29 al igual que el 71,2% del grupo de 18 a 24 años. Finalmente, completaron su esquema el 81,1% de los mayores de 70 años; el 78,3% de las personas con 60 años o más, y el 72,1% de las personas a partir de los 50 años. El 46,3% de la población con 18 o más años ya cuenta con las dos dosis.

