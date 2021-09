El municipio de Almirante Brown instala “Puntos seguros” para casos de emergencias

El Municipio de Almirante Brown continúa sumando herramientas tecnológicas para cuidar a las vecinas y los vecinos. En este caso, el intendente Mariano Cascallares, junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, supervisaron el funcionamiento del “Punto Seguro” -un tótem metálico con botón de pánico- instalado por la Comuna en la Plaza General Belgrano de Burzaco. El Punto Seguro es una herramienta útil ante emergencias tales como un accidente de tránsito, un conflicto en la vía pública, un problema de salud, un incendio o un episodio vinculado al delito. A su vez, en el mismo lugar del tótem funciona una cámara domo que se activa y enfoca directamente al “Punto Seguro” y alrededores permitiendo visualizar el lugar del hecho desde el Centro de Operaciones Municipal (COM). De ese modo ante una emergencia un operador podrá dialogar con la vecina o el vecino y al mismo tiempo visualizarla. Paula Eichel explicó que “al pulsar el botón de alarma ubicado en el tótem, que es un poste de estructura metálica, el vecino se comunica automáticamente con personal de nuestro COM que da aviso a la Policía, Bomberos o al 107 AB de Emergencias Médicas de acuerdo a la situación denunciada. Mientras tanto el intendente Mariano Cascallares precisó que “desde el Municipio continuamos sumando herramientas y recursos para situaciones de emergencias y previniendo el delito. Construimos el Centro de Operaciones Municipal (COM) más moderno de la Provincia, instalamos 1300 cámaras de monitoreo fijas, móviles y en las líneas locales de colectivo, estamos colocando 320 alarmas comunitarias municipales, instalamos miles de luces Led y ahora sumamos los Puntos Seguros. Todo suma para cuidar a nuestra gente”, aseguró. En esta primera etapa la Comuna browniana está comenzando a colocar 50 tótems de un total de 200 ya previstos. El primero funciona en la Plaza Belgrano. Los Puntos Seguros serán instalados por el Municipio en diferentes sectores, tales como plazas, estaciones, refugios de colectivos y parques públicos. Los tótems poseen un botón de pánico, al cual pueden acceder los vecinos ante una situación de emergencia o de riesgo. Al oprimir dicha alarma son asistidos por personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) desde donde se realiza el monitoreo del lugar, a través de las cámaras también instaladas allí, y se acude al auxilio de los damnificados.

Both comments and pings are currently closed.