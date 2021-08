En el mes de las infancias, el municipio suma espectáculos al aire libre

En el presente mes de las infancias, el Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares presenta a través del Instituto de las Culturas una agenda colmada de espectáculos al aire libre para el entretenimiento y disfrute de los más pequeños de la familia. Para el viernes 13 de agosto, a las 14 horas, está prevista la presentación del payaso Almíbar en circuito de la Estación de Claypole. En tanto, el sábado 14, a las 17 horas, Los Hermanos Bachichas, llevarán su divertido show al mismo escenario. El domingo 15 de agosto, a las 16 horas, actuará Raimillas Kids en la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco (25 de Mayo, Quintana, Amenedo y E. de Burzaco). Más tarde, a las 17 horas , Pira la Payasa se suma a la entretenida jornada en dicho espacio, con todo el ritmo y color. También el domingo, a las 17 horas, el payaso Papelito, presentará su espectáculo en el circuito de la Estación de Claypole. El viernes 20 de agosto, una vez más, el Payaso Papelito hace de las suyas alegrando a grandes y chicos en el circuito de ciclismo de la estación de Glew. La presentación arrancará a las 17 horas. Mientras que el sábado 21 de agosto, a las 15 horas, el payaso Almíbar llegará con sus aventuras a la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco Finalmente, el 22 de agosto a partir de las 17 horas, Pira la Payasa, deleitará a los más pequeños con una función repleta de risas y alegría en el circuito de ciclismo de Glew. Se aclaró que no hace falta reservar lugares ya que las actividades son en lugares abiertos. Más información ingresando en https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown .

