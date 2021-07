El municipio y la Sedronar inauguraron una casa comunitaria en Rafael Calzada

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró junto a la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), Gabriela Torres, la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en el barrio 2 de Abril, de Rafael Calzada, para fortalecer el abordaje territorial de consumos problemáticos. La jornada se llevó adelante en el espacio “La Casita de Feli y Ana”, ubicado en Avellaneda 6091, donde el jefe comunal, la funcionaria nacional y la diputada nacional María Rosa Martínez dialogaron con el equipo que trabaja en el lugar, el cual se suma a los 160 establecimientos de atención que integran la red federal de dispositivos. En este sentido, luego de unas palabras del obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, Cascallares, Torres y Martínez descubrieron una placa conmemorativa y destacaron la labor que se lleva adelante en este espacio tan importante para la comunidad de Rafael Calzada. “Es una alegría recibir a Gabriela Torres inaugurando un nuevo espacio en nuestro distrito. Es importante destacar todo el trabajo que se viene llevando adelante en este barrio, gracias al compromiso de los propios vecinos y vecinas, quienes son una muestra clara de la organización popular. El barrio 2 de Abril siempre fue un símbolo para nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares. Torres, por su parte, remarcó: “Hoy estamos en Almirante Brown abriendo una nueva casa comunitaria, que forma parte de la ampliación de la Red Sedronar de atención en todo el país. Y es una alegría que una organización social esté acompañada por su intendente, Mariano Cascallares, y el Estado, articulando con las organizaciones sociales y con la Iglesia, para poder armar esa alianza de cuidado necesaria para quienes padecen problemas de consumo”. La Casa de “Feli y Ana”, está ubicada en el barrio 2 de Abril y en diciembre pasado se adhirió al Programa CAAC de la Sedronar. De esta manera, el espacio se suma a las cuatro Casas de Atención Comunitaria que ya funcionan en Almirante Brown, y a los tres Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC) que fueron inaugurados en marzo pasado, en Claypole, Longchamps y San José. Este centro, que fue puesto en valor mediante trabajos de infraestructura, cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por trabajadoras sociales, psicólogos y coordinadores de talleres. Debido a la pandemia, está organizado en tres niveles y en grupos de cinco personas cada uno. Allí se ofrece atención individual y grupal; alimentación; gestión de trámites; turnos para el acceso a la salud; apoyo escolar; alfabetización; y además se realizan distintos talleres culturales. De la jornada participaron también el director de Articulación Federal y del Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar, Rodrigo Cortez, el asesor de la Sedronar, Sergio Cores; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán; el secretario de Salud, Walter Gómez; el delegado José Cantó; la presidente de la Asociación Civil Siglo XXI, Estela Castro Olivera, además de integrantes del CAAC: Regina Staco, Natalia Pastori, Verónica Lescano y Fátima Soplan, entre otras autoridades.

