Cayó un ladrón que robaba en supermercados DÍA de Almirante Brown

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a un ladrón de 33 años que robó un Supermercado Día en Longchamps, acusado además de haber asaltado otras sucursales de Burzaco, Claypole y Glew. Todo comenzó cuando en los últimos días el delincuente robó a punta de pistola 3.500 pesos el comercio ubicado en Davel al 1200, de la citada localidad browniana, para luego darse a la fuga. A raíz de esa denuncia, se realizó una rápida investigación que permitió identificar al involucrado, quien usaba un chaleco y placa de policía al momento del robo, y también sus domicilios. Luego, por instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, efectivos de la Comisaría 4ta de Longchamps y la Comisaría 2da de Burzaco se desplegaron en dos domicilios y dieron con el imputado en el barrio de emergencia Betharram, de Adrogué. Finalmente, gracias a las cámaras de seguridad y tareas investigativas se pudo determinar que el delincuente participó en hechos similares ocurridos en abril, mayo y junio de este año en supermercados de Longchamps, Burzaco, Claypole y Glew.

