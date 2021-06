Cascallares encabezó la promesa virtual a la bandera de 150 alumnas y alumnos brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un acto virtual en el que 150 alumnos y alumnas de cuarto grado de escuelas de gestión pública y privada del distrito realizaron la promesa a la bandera. El acto se llevó adelante de forma presencial en la sala Mario Lalanne del Palacio Municipal, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; la inspectora Jefa Distrital, María Inés Centurión y la inspectora DIEGEP, Susana Silva. De forma virtual, en tanto, dijeron presente 150 alumnos y alumnas de cuarto grado de escuelas de gestión pública y privada de nuestro distrito, y de escuelas de educación especial, quienes gritaron al unísono “sí prometo” a la hora de jurar lealtad a la bandera. “Quiero agradecer especialmente a los chicos y a las chicas de todas las escuelas de nuestro distrito por su participación y también a toda la comunidad educativa por el esfuerzo que se viene haciendo, sobre todo en este año y medio de pandemia. La vocación por ser buenos ciudadanos nos dará la responsabilidad para reconstruir nuestra Patria, más allá de las dificultades que genera la pandemia”, remarcó Mariano Cascallares. Durante la emotiva videoconferencia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la Orquesta Escuela de Almirante Brown, coordinado por Pablo Gandolfo, mientras que el historiador y miembro del Instituto Belgraniano de Rosario y ex director del Monumento a la Bandera, Miguel Carrillo Bascary, brindó unas palabras sobre el general Manuel Belgrano. También dedicó unas palabras al prócer de la Patria la directora de la Escuela Primaria Nº2, Ángeles Tornari, en conmemoración por el 201º aniversario de su fallecimiento; en tanto que los estudiantes Valentino (Escuela Primaria Nº58), Layla (Instituto Educacional Vida Cristiana), Sofía (Escuela Primaria Nº3) y Morena (Escuela Popular Latinoamericana) expresaron su emoción por realizar la promesa a la bandera. Este acto simbólico, que se llevó delante de manera virtual, se realizará en los próximos días de manera presencial en las distintas escuelas del distrito, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Participaron también por videoconferencia la inspectora Jefa Regional DIEGEP, Virginia Poy; el inspector Jefe Regional, Leonardo Lafflitto; el presidente

Both comments and pings are currently closed.