“Esta semana será récord en la llegada de vacunas al país”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que esta semana “será récord” en la llegada de vacunas al país, al supervisar el operativo de inmunización del personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad en el Centro Cultural Kirchner (CCK). “Para llevar adelante la vacunación más grande que ha tenido Argentina, estamos trabajando en conjunto los distintos ministerios del gobierno nacional, el de Salud, el de Cultura, el de Seguridad y el de Defensa, para llegar a la población objetivo priorizada de 15 millones de personas también en un entorno como el Centro Cultural Kirchner, con música y actividad cultural”, expresó Vizzotti. Según se informó oficialmente, la ministra de Salud, junto a sus pares de Cultura, Tristán Bauer; de Seguridad, Sabina Frederic; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini supervisaron la vacunación contra la Covid-19 al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ya superó las 8.000 aplicaciones. La vacunación contra la Covid-19 al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ya superó las 8.000 aplicaciones. La ministra de Salud agregó que “esta semana será récord en la llegada de vacunas al país con cerca de 5 millones para completar esquemas y avanzar en los grupos sin comorbilidades”. Según se informó, con el arribo de 464.000 de vacunas de Sinopharm, el país superó las 23,8 millones de dosis. Por su parte, la ministra Frederic destacó que “el proceso de vacunación y del trabajo interministerial para alcanzar a la totalidad de las y los trabajadores de las Fuerzas de Seguridad Federales es sumamente virtuoso”. “El Ministerio de Salud -continuó- dio pautas muy claras, lo que nos permitió llevar a cabo una planificación hacia dentro de las Fuerzas que ha avanzado velozmente y que ya alcanza al 85% de dosis aplicadas”. En tanto, Bauer declaró que la articulación con el CCK para convertirlo en un punto de vacunación “es un orgullo, porque este espacio cultural es uno de los máximos símbolos de la cultura argentina, y ahora está al servicio de la salud pública y especialmente al servicio del mayor plan de vacunación que se haya desarrollado en el país”. El ministro agregó que el CCK “se transformó en símbolo de esperanza al recibir a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de todo el país para vacunarse”. El punto de vacunación en el CCK del Gobierno nacional comenzó a funcionar el pasado 14 de junio con la aplicación de dosis al personal de Defensa, cuenta con ocho puestos y una capacidad para inmunizar hasta 1.000 personas por día. En el operativo trabajan unas 60 personas, entre vacunadores y vacunadoras, personal administrativo, logístico, de seguridad, promotores de salud y músicos que ejecutan sus instrumentos a lo largo del circuito de ingreso, registro, vacunación, espera y salida de las personas inmunizadas. El punto de vacunación en el CCK del Gobierno nacional comenzó a funcionar el pasado 14 de junio.

