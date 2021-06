Cascallares entregó nuevos vehículos para las delegaciones municipales de Brown

En el día del vecino y la vecina, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó doce camionetas cero kilómetro destinadas a las delegaciones municipales de nuestro distrito. “Este nuevo equipamiento permitirá brindar más y mejores servicios a nuestros vecinos en las localidades y en los barrios”, indicó el jefe comunal browniano. La jornada se llevó adelante en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, donde el jefe comunal entregó la llave de cada vehículo a los delegados y las delegadas de la Comuna, junto con la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti. Se trata de 12 camionetas último modelo, 4×2 con doble cabina y balizas, destinadas a ofrecer más servicios y profundizar los trabajos en todos los barrios de Almirante Brown. “En el Día del Vecino y la Vecina seguimos sumando nuevas herramientas de prevención. En este caso, entregamos a cada delegación nuevos vehículos para continuar fortaleciendo el trabajo de todos los días”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. De la jornada participaron los delegados de las 12 localidades de Almirante Brown: María José Zandonadi (Adrogué), Andrea Capasso (Burzaco), José Canto (Rafael Calzada), Damián Aranda (Claypole), Mabel Klehb (San Francisco de Asís), Guillermo Antoniani (Glew), José María Liz Vera (Longchamps), Antonella Nápoli (Malvinas Argentinas), Valeria Ramallo (José Mármol), Rodolfo Miguel Díaz Vélez (Ministro Rivadavia), Humberto Morelli (San José) y José Vélez (Solano).

