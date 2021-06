El miércoles volverán las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció esta tarde que las clases presenciales volverán en la provincia a partir del miércoles, respetando los protocolos pautados, al brindar una conferencia de prensa en la que detalla cómo siguen las medidas contra el coronavirus. Kicillof afirmó que el regreso a las clases será de manera “gradual” y que se realizarán “testeos aleatorios” en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus. En conferencia de prensa desde La Plata, explicó que esto es posible porque se logró “una reducción importante de casos” que permitió salir de la situación de “alarma epidemiológica”. El gobernador aseguró que su gobierno no está analizando “cambios en el calendario escolar”, en referencia a las vacaciones de invierno. Kicillof afirmó que el regreso a las clases será de manera “gradual” y que se realizarán “testeos aleatorios”. Los criterios Previamente, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, había anunciado que cuando los casos de coronavirus descendieran a menos de 500 cada 100 mil habitantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se podría volver a “una presencialidad escolar cuidada”. “Si logramos llegar a debajo de 500 contagios cada 100 mil habitantes y si se confirma la distensión en la ocupación de camas de terapia intensiva de los últimos tiempos, podremos tener presencialidad escolar cuidada”, planteó el funcionario en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos. “Si logramos llegar a debajo de 500 contagios cada 100 mil habitantes y si se confirma la distensión en la ocupación de camas de terapia intensiva de los últimos tiempos, podremos tener presencialidad”. Semáforo epidemiológico Es que el DNU con medidas de cuidado para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país, que vence este viernes y que será prorrogado por el Gobierno, establece un parámetro de semáforo epidemiológico, de acuerdo al cual se establecen distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria en cada distrito del país. Así, dispone que son de “Bajo Riesgo” los distritos de entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes; de “Mediano Riesgo” los que tienen entre 150 y 250 casos cada 100.000 habitantes y de “Alto Riesgo” los que registran entre 250 y 500 casos cada 100.000 habitantes. A la vez, dispone el estado de “Alarma Epidemiológica” cuando haya más de 500 casos de coronavirus cada 100.000 habitantes y 80% de ocupación de UTI. En ese sentido, Gollan sostuvo que el actual nivel de descenso de casos “estaría dando la posibilidad de llegar a estar debajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes” pero aclaró: “Primero tenemos que ver cómo termina la semana”. Fuentes de la cartera sanitaria aclararon a esta agencia que actualmente en el AMBA hay 618 casos cada 100 mil habitantes, “con tendencia a la baja”, con lo cual si ese parámetro se profundiza y llega a 500 “se podrá retornar a clases presenciales porque el DNU presidencial así lo establece”.

