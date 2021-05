Alberto Fernández: “Estamos viviendo el peor momento de la pandemia”

El presidente Alberto Fernández señaló hoy que “estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia” y llamó asumir “el momento crítico que estamos atravesando”. En su discurso, el Presidente aclaró que “no es momento de especulaciones” y que los argentinos “debemos unirnos para superar esta catástrofe”. Asimismo aseguró que “el Estado no puede hacerse el distraído ante la pandemia”. El Presidente anunció que “aprovechando que la semana próxima tiene solo tres días hábiles, vamos a suspener la circulación desde el sábado 22 de mayo a las cero hora hasta el domingo 30 de mayo”. Quedan asi suspendidas todas las actividades sociales, recreativas, económicas y educativas a través de la presencialidad en las zonas de alto riesgo o alarma epidemilógica.

