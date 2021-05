Con actos y homenajes, el municipio celebra la Semana de la Identidad de José Marmol

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al equipo municipal y a las vecinas y los vecinos e instituciones brownianas, conmemoró el 137º aniversario de José Mármol y encabezó diversos actos y homenajes durante la llamada “Semana de la Identidad” de esta querida localidad browniana. Hoy, sábado 8 de mayo (Día de la Virgen de Luján), se concretó la plantación de un aromo en la plaza “Los Aromos de Nuestra Señora de Luján”, ubicada entre las calles Bynnon, 25 de Mayo, Mitre y Arias, donde además se hicieron trabajos para su puesta en valor de dicho espacio público emblemático para Mármol. En este sentido, en el lugar se extrajeron árboles secos y se reforestó con aromos producidos en la Granja Educativa Municipal, además de la colocación de otras 50 plantas, trabajos de mantenimiento e instalación de luminarias con tecnología LED. Además, Cascallares encabezó junto al presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, de la imposición del nombre “Paseo Hugo Peña”, a un pasaje ubicado en el cruce Erézcano y Mitre en homenaje a un reconocido vecino de José Mármol que durante su vida contribuyó al desarrollo de la comunidad a través de acciones solidarias. El emotivo acto se realizó en el pasaje ubicado a metros de la estación ferroviaria de José Mármol y contó con la participación de familiares y amigos de Hugo Ignacio Peña. Finalmente, hoy sábado desde las 18.45 se llevará adelante un zoom denominado “Fogón de los Recuerdos” donde se narrarán por parte de vecinos, vecinas e instituciones distintas anécdotas que hacen a la identidad cultural de esta localidad. Para más información los interesados pueden escribir a delegacionjosemarmol@brown.gob.ar. Si bien la localidad fue inaugurada el 4 de enero de 1884, su aniversario se conmemora en la semana del 8 de Mayo, bautizada como Semana de la Identidad de José Mármol, en coincidencia con el Día de la Virgen de Luján.

