“Venimos a ratificar nuestros acuerdos con Europa para que nos acompañen”, dijo Fernández

“Venimos a ratificar nuestros acuerdos con Europa para que nos acompañen en el desarrollo argentino”, dijo Fernández tras el encuentro con Rebelo de Sousa, y agradeció la “hospitalidad” del “pueblo portugués” con la Argentina. El objetivo de esta gira presidencial es “conseguir apoyo” europeo en la negociación por la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ratificaron fuentes de la comitiva. La reunión bilateral Los dos mandatarios mantuvieron primero un encuentro privado, que se extendió por alrededor de media hora. Luego se hizo la reunión ampliada, de cerca de 45 minutos, de la que participaron el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el embajador argentino en Lisboa, Rodolfo Gil. En esos encuentros se destacó la tarea de Portugal de frenar la pandemia de coronavirus, tras picos altísimos en febrero pasado que por poco no saturaron el sistema sanitario, indicaron fuentes gubernamentales. Además destacaron la necesidad de eliminar los sobrecargos en la tasa de interés del FMI, debido a la pandemia, y que “castiga a los que están en la situación más adversa” y que será revisada por ese organismo en la reunión anual de octubre próximo. Alberto Fernández, junto a su par portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Para la Argentina se trata de dos puntos de interés que, a pagos de este año, significan 952 millones de dólares, explicaron los voceros. El primer día de la gira Fernández había arribado a las 17.13 al Palacio Nacional de Belem, la residencia oficial del Presidente, construida en 1559 y ubicada al oeste del centro de Lisboa. En el acceso al edificio el mandatario argentino fue recibido por Rebelo de Sousa y juntos caminaron hacia el salón principal de la residencia. Fernández participó de la foto oficial en la residencia del presidente portugués. Allí, Fernández firmó el libro de bienvenida, donde escribió: “Con sincera gratitud por la hospitalidad que siempre recibe Argentina de su querido y hermoso pueblo portugués, gracias Sr. Presidente”. La segunda jornada de la gira Este lunes al mediodía Fernández participará de un almuerzo ofrecido por el primer ministro, Antonio Costa, con quien el mandatario argentino habló hace pocos días y quien le ratificó su compromiso con la Argentina. Por la tarde partirá hacia España. Fernández tiene una muy buena relación con Costa, construida durante su campaña electoral, en la que siempre calificó a Portugal como “modelo a seguir” en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata del segundo viaje a Europa de Fernández como presidente. Ese modelo, desarrollado entre 2011 y 2014, fue interponerse a las políticas de ajuste del FMI, que contó con el apoyo de la Unión Europea, una política muy expansiva “parecida” a la que está haciendo el Gobierno nacional, según altas fuentes del Ejecutivo argentino, y que tiene que ver con “aumento de obra pública, jubilaciones y salarios del sector público para motorizar la economía”. “Es un programa inusual, con la premisa de la recuperación económica, el ordenamiento de las cuentas en el gasto público y el rol expansivo de la política fiscal”, apuntó una fuente que estuvo este domingo en la reunión. España El martes, ya en España, el Presidente irá con sus acompañantes al Palacio de la Zarzuela, donde tendrá un encuentro con el Rey Felipe VI. El Presidente está acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez. Luego mantendrá una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa con su par español, Pedro Sánchez, quien también ofrecerá un almuerzo en honor de toda la comitiva; y a las 16 (11 de la Argentina) la delegación partirá hacia París. Francia El miércoles, en la mañana francesa, Fernández encabezará un encuentro con empresarios, en la embajada argentina en París. Luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Emmanuel Macron. Con el Club de París se buscará avanzar en “un refinanciamiento” del vencimiento del 31 de este mes, por 2.400 millones de dólares, y tener “más tiempo” para ese pago, señalaron las fuentes. Estado de la Ciudad del Vaticano El jueves, en el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Presidente visitará al papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde mantendrá por la mañana una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica, a quien el mandatario argentino califica como “el líder moral más grande que tiene el mundo”. Italia Jueves y viernes Fernández también estará en Roma, donde almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. En esa ciudad “no se descarta” una reunión con la titular del FMI, Kristalina Gueorguieva, según fuentes gubernamentales. El regreso El viernes la delegación argentina emprenderá el regreso, sin visitar Alemania, porque según una conversación telefónica que la canciller Angela Merkel mantuvo con Fernández le pidió “hacerla en forma remota” desde Buenos Aires, la semana que viene, debido a las restricciones de circulación que hay en ese país. La comitiva argentina se compone además por la primera dama, Fabiola Yañez; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes, en un vuelo que partirá desde el aeropuerto de Roma a las 13 hora local (8 de la Argentina).

