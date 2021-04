El precio del GNC aumentará 30% desde este sábado

Desde el sábado próximo, el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos aumentará un 30% en todo el país, por lo cual el metro cúbico costará cerca de 35 pesos. Si bien el valor final dependerá de cada expendedor, se estima que este combustible subirá entre 8 y 9 pesos, que se sumarán a los alrededor de 25 pesos que cuesta ahora. Así, el GNC tendría un precio equivalente al 40% de la nafta súper y al 35% de la nafta premium, tomando como referencia los surtidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires. El aumento se vincula con la negociación de los nuevos contratos de abastecimiento entre las estaciones y las productoras y/o comercializadoras de gas. Recientemennte, las estaciones de servicio ubicadas en el AMBA suscribieron un acuerdo comercial con las compañías de gas, por la cual el precio del GNC se actualizará solo cuando cambie el valor de la nafta súper. El convenio comenzará a regir desde mayo y tendrá una duración de tres años: es una reversión de los contratos que rigen en la actualidad, pero ajustados a las nuevas condiciones que estableció el Plan de Promoción para el Desarrollo del Gas Argentino, también denominado Plan Gas.Ar, publicó el sitio Surtidores. El incremento en el precio del GNC se suma a los ajustes de las naftas, que recientemente subieron por quinta vez en el año: fue del 6% y habría uno más, por el mismo porcentaje, en lo que resta del año. A raíz de los incrementos en las naftas (del 60% en los últimos ocho meses) más el costo de mantenimiento de los vehículos, muchas personas decidieron convertir sus autos nafteros a GNC. Según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en marzo último se concretaron 16.774 conversiones, muy por encima de las más de 10 mil que se habían registrado en enero, en todo el país. Así, con las nuevas conversiones, la cantidad de vehículos con GNC en el territorio nacional llegó a 1.734.401 en el tercer mes de 2021, un 3% más de los que había en enero. Marzo marzo cerró con un incremento en el nivel de instalaciones respecto a febrero en torno al 45%. La demanda de equipos refleja los mejores números de los últimos tres años. Para el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González, utilizar gas “siempre será la mejor opción de ahorro”. “Un auto que recorre 1500 kilómetros por mes economizará 110 mil pesos al año. El equipo se paga solo y mucho más rápido cuanto más sea la distancia de circulación”, resaltó el dirigente, en declaraciones periodísticas.

