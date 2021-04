En las últimas 24 horas llegaron al país más de 650 mil dosis de vacunas en vuelos de Aerolíneas

Los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas procedentes de China, que forman parte, junto a un tercero de la empresa alemana Lufthansa, de la denominada “Operación Beijing”, le aportaron a la lucha contra la pandemia del coronavirus más de 650 mil dosis de vacunas en las últimas 24 horas. La “Operación Beijing” consiste en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas a esa capital -uno que trajo el domingo 384.000 vacunas, otro que depositó este lunes en Ezeiza 371.200- y un tercero de Lufthansa, que llegará el miércoles con 244.800, totalizando un millón de dosis que harán que la Argentina alcance las 10 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizó este lunes a las 17,40 en Ezeiza luego de haber despegado el domingo por la tarde desde Beijing rumbo a Madrid, donde arribó durante la madrugada para realizar una escala técnica de reabastecimiento y luego emprender el viaje hacia Buenos Aires. Tanto en el cargamento del domingo como en el de este lunes cada vial contiene una dosis de la vacuna por caja, razón por la cual el volumen de la carga es tres veces mayor y debió ser distribuida en tres viajes. Las cajas de las vacunas producidas por el “China National Pharmaceutical Group Corp” son empacadas a su vez en contenedores denominados “envirotainers” que, de acuerdo a la estricta indicación del laboratorio, solo pueden ser transportados en el área de bodega de las aeronaves. según explicaron los especialistas. El Ministerio de Salud reportó que estos dos millones de dosis contra el SARS-CoV-2 del laboratorio Sinopharm programados para ingresar al país en las próximas semanas estarán destinados a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, de acuerdo a la recomendación acordada en la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones realizada el último martes y en el Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo el miércoles. En ese sentido, el Monitor Público de Vacunación, que permite seguir en tiempo real el proceso de inoculación, muestra que hasta este lunes por la mañana se habían distribuido 8.701.508 vacunas en todo el país, de las cuales ya fueron aplicadas 7.214.704: 6.341.959 de ellas corresponden a la primera dosis y 872.745, a la segunda. El de este lunes fue el cuarto vuelo realizado por Aerolíneas Argentinas a China en búsqueda de vacunas, concretando una operación de carácter complejo, donde la tripulación debe permanecer durante todo el viaje a bordo de la aeronave. El Gobierno aspira a completar esta semana el arribo de 1 millón de dosis del laboratorio Sinopharm En total son 20 las personas que viajan a bordo del avión, 10 entre comandantes y copilotos y el resto conformado por personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabina. El vuelo debe realizar una escala técnica de reabastecimiento en Madrid, tanto a la ida como al regreso, por lo que, entre las casi 48 horas de viaje neto, las cuatro horas promedio para carga de combustible (dos a la ida y dos a la vuelta) y las cuatro horas para la carga de las vacunas en Beijing, totalizan aproximadamente 56 horas continuas a bordo. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, había señalado que “Beijing es la tercera ciudad de China que volamos en operaciones de carga”. Detalló que “en los inicios de la pandemia comenzamos con las operaciones de carga a China, un desafío muy importante para Aerolíneas, en un escenario de gran complejidad. Realizamos 42 vuelos Shanghai y Guangzhou para traer insumos sanitarios fundamentales para hacerle frente al Covid 19”. Explicó que “los vuelos de carga de Aerolíneas para buscar vacunas nos plantearon varios desafíos operativos para cumplir con una respuesta rápida e inmediata ante cada necesidad logística del país”. “Los vuelos necesitan programarse de un momento a otro, con tiempos de espera variable en destino y una serie de complejidades propias del transporte de las vacunas”, señaló. “El esfuerzo logístico que realizamos para sacar los vuelos de forma casi inmediata es difícil de equiparar y nos ha permitido ganar muchísima experiencia en el transporte de carga aérea. Cada arribo es un paso más hacia adelante y estamos orgullosos de ser parte de la solución”, concluyó. La línea de bandera concretó ya 16 vuelos en total para el transporte de vacunas: fueron 12 operaciones a la Federación Rusa, desde donde se trajo la vacuna Sputnik V, del Instituto Gamaleya, y cuatro viajes a Beijing para transportar la Sinopharm. Hasta el momento Aerolíneas trajo desde China 2.659.200 dosis de la vacuna Sinopharm en cuatro vuelos, y 5.267.745 dosis de la Sputnik V desde Moscú. También arribaron 1.082.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, mediante el mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax) en dos vuelos regulares de la compañía de los Países Bajos, KLM, y 580.000 dosis de la vacuna Covishield, desarrollada por la India con tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que llegaron en un vuelo de Qatar Airways.

