Almirante Brown ya inmunizó a 81.546 mil vecinos y suma vacunatorios

El Municipio de Almirante Brown informó que hasta el momento suman 81.546 las vecinas y los vecinos que fueron inmunizados contra el Covid-19, al tiempo que anunció la apertura de nuevos Centros de Vacunación en el marco del programa provincial Buenos Aires Vacunate que avanza a todo ritmo en nuestro distrito. Mientras tanto, el Municipio browniano continúa sumando vacunatorios nuevos como el del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y las instalaciones de la Cámara de Comercio de San Francisco Solano. Ambos vacunatorios estarán habilitados y funcionando en los próximos días. Las autoridades trabajan para trasladar la vacunación de los hospitales locales descongestionándolos para que puedan focalizarse en la atención de casos de Covid-19. Vale recordar que para inscribirse en Buenos Aires Vacunate se debe ingresar en http://www.vacunatepba.gba.gob.ar A partir de allí, el Ministerio de Salud bonaerense continuará convocando a las vecinas y los vecinos a vacunarse contra el Coronavirus. En ese contexto, el intendente Mariano Cascallares pidió continuar cumpliendo con las medidas de prevención del Covid-19, como con “el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, mantener siempre la distancia social, utilizar tapabocas o barbijos, ventilar los ambientes y evitar las concentraciones o las reuniones sociales”:

Both comments and pings are currently closed.