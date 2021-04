CABA le prestó respiradores a privados y ahora piden que Nación se los reponga

El ministro de Salud de la Nación, Fernán Quirós, dejó expuesto el desborde sanitario del sector público que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al confirmar el pedido de respiradores a Nación. El dato que había sido divulgado por Juan Cabandié fue corroborado por el ministro porteño, quien explicó que la Ciudad le pidió a Casa Rosada reponer unos 50 respiradores que la gestión de Larreta le “prestó” al sector privado. “Le hemos entregado en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado. Por lo tanto, le hemos pedido al ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal, si nos podían reponer esa cantidad”, indicó Fernán Quirós en conferencia de prensa. Cabe destacar que el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Jun Cabandié , había alertado sobre el desborde sanitario en CABA y la decisión del propio Horacio Rodríguez Larreta de acudir al gobierno Nacional para proveerle más recursos. “Tres horas antes de la conferencia de prensa (del domingo), Horacio Rodríguez Larreta le pidió a Carla Vizzotti 60 respiradores porque la ciudad tiene su terapia intensiva colapsada. A pesar de esto, el jefe de gobierno siguió jugando a la política electoral con alumnas, alumnos y docentes de CABA”, había indicado Cabandié a través de Twitter. En una entrevista con Canal 13, el jefe de Gobierno de la Ciudad había sostenido que el pedido a Nación era para “tratar de prever la mayor cantidad de atención posible” en el sistema de Salud de CABA. En tanto, en la conferencia de prensa de hoy, Quirós dejó un panorama alarmante respecto de la demanda sanitaria en la Ciudad. Según el funcionario, hay terapias con “95 por ciento” de ocupación a causa del COVID19. La problemática se combina, además, con el enfrentamiento que Juntos por el Cambio inició con el oficialismo respecto de la vuelta a clases virtuales. La decisión de Larreta de apelar a la Justicia para mantener la presencialidad en CABA fue tomada con rechazo por parte del Frente de Todos, que observó en la postura del mandatario una maniobra electoralista.

