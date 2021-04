Brown: dónde y cómo es el procedimiento para hisopado por Covid 19

El Municipio de Almirante Brown informó que cuenta con cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) donde se realizan hisopados, además del sistema de Emergencias Médicas 107AB (para pacientes de riesgo y adultos mayores) y los trailers del Operativo Detectar que recorren distintas localidades, al tiempo que especificó cómo es el procedimiento que se debe llevar adelante ante la aparición de síntomas compatibles con Covid-19. Desde la Secretaría de Salud local indicaron que el hisopado es una de las formas posibles de diagnóstico, el cual se realiza únicamente con previa indicación médica (se realiza en general en el lugar de la consulta). Los vecinos y vecinas pueden acercarse de forma gratuita a los siguientes cinco CAPS: Nº6 “Los Álamos” (Julián Aguirre 3110 – Glew); Nº12 “Don Orione” (Carcarañá y Eva Perón – San Francisco de Asís); Nº 15 “Glew 2” (A. Di Carlo 1070); Nº 16 “Rafael Calzada” (San Martín 4900) y el Nº 26 “USAM” (Constitución 972 – Burzaco). También están disponibles los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia, la UPA de Longchamps, el Servicio de Emergencias Médicas 107AB para las personas de riesgo o adultos mayores con asistencia a domicilio y los trailers del Detectar de Nación y Provincia que recorren distintas localidades cada semana. Por otra parte, desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que hay otros dos diagnósticos posibles que no requieren hisopado. Uno es cuando se cumple el llamado “nexo epidemiológico”: una persona es contacto estrecho de alguien con el virus. En estos casos la persona involucrada es considerada como positiva, siempre y cuando no tenga factores de riesgo. Finalmente también está el diagnóstico de “criterio clínico epidemiológico”, vinculado a que si una persona presenta pérdida de gusto y olfato de manera repentina también es considerado positivo, ya que hay una asociación del 90 por ciento entre esos síntomas y el virus. En todos casos las personas afectadas deben aislarse de inmediato. Si bien la vacunación por el programa “Buenos Aires Vacunate” avanza a todo ritmo en el distrito, desde la Comuna instaron a que los vecinos y vecinas se sigan cuidando con el uso de tapabocas, alcohol en gel y también respetando el distanciamiento social y realizando el lavado frecuente de manos.

