Soria: “No es una medida disparatada del Presidente, sino que lo están haciendo Brasil…”

El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este lunes que “no es la primera vez que el PRO utiliza políticamente al Poder Judicial conforme a sus intereses”, pero sostuvo que “esta vez han ido demasiado lejos, porque están poniendo en juego la vida y la salud del resto de la Argentina”, al cuestionar nuevamente el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en la Ciudad. En ese marco, el funcionario calificó de “forum shopping” lo dispuesto el domingo por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo porteña que falló a favor de la presencialidad en las escuelas del distrito, contrariando lo dispuesto por un decreto presidencial que las había suspendido desde hoy y durante 15 días. En declaraciones a El Destape Radio, Soria también indicó que “se van a interponer varias medidas para frenar esta decisión política” y manifestó que “la Cámara porteña es manifiestamente incompetente para resolver sobre un DNU dictado en el marco epidemiológico con una curva de contagios exponencial”. En este sentido, explicó que “el 31 de diciembre pasado” había 7.800 contagios y el viernes último la curva trepó a 29.400″ al recordar que fue “en ese marco en el que el Presidente (Alberto Fernández) toma esta decisión”. “No es una medida disparatada del Presidente, sino que lo están haciendo Brasil, Uruguay, México, Chile, Paraguay, Francia, Alemania. Los países, en función del nivel de contagio, deciden suspender las clases presenciales”. Soria recordó que “el propio jefe de Gobierno no fue a la justicia porteña, a su justicia, que está integrada por parientes de los funcionarios, sino que acudió a la Corte y por lo tanto admite esa competencia federal”. “Impulsaron un inédito ‘forum shopping´”, continuó Soria y dijo que el “Consejo de la Magistratura de la Ciudad debería tomar las medidas disciplinarias correspondientes” en relación a los magistrados de la sala IV de la mencionada Cámara. “El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, publicó el ministro en su cuenta en la red social Twitter. Tras reiterar que se interpondrán varias medidas para “frenar esta decisión netamente política” dijo que no le correspondía a él “decir cuáles son los pasos y los tiempos, porque eso sería hacer lo que hacen ellos”. “Lo vimos con la Mesa Judicial, donde salían en la previa de fallos judiciales importantes los jueces de la Casa Rosada. No podemos adelantarnos a lo que pueda decir la Justicia”, afirmó. Sobre la causa que por el mismo tema elevó el Gobierno porteño a la Corte Suprema, en la cual se solicita que el decreto del presidente Alberto Fernández sea declarado inconstitucional, afirmó que “en fallos de la Corte del año 2019, en una demanda de la Ciudad contra Córdoba, la Corte reconoce su competencia originaria”. Sobre el máximo tribunal y los plazos para expedirse en esta causa consideró que “así como actuaron rápido en el per saltum por dos jueces que fueron trasladados por el macrismo, sería bueno que intervengan rápidamente y solucionen este conflicto, que es político”.

