Cascallares destacó el avance de las obras de pavimentación en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió la obra de pavimentación de la la avenida República Argentina que avanza sumando metros de hormigón y trabajos hidráulicos, al tiempo que repasó varias obras de asfalto que se encuentran en marcha en los barrios y localidades de nuestro distrito. “A pesar de la pandemia seguimos avanzando con obras centrales para nuestra gente. La avenida República Argentina ya se ve renovada beneficiando a los vecinos de las localidades de Glew, Longchamps, Burzaco, Ministro Rivadavia y Claypole. Suma pavimento, obra hidráulica, luces Led y también sectores con nuevas veredas mejorando de verdad la accesibilidad y la circulación en una amplia zona”, indicó Mariano Cascallares. El jefe comunal agradeció la decisión política del presidente Alberto Fernández y el trabajo articulado con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, porque “estas obras sólo son posibles gracias al acompañamiento de la Nación y de la Provincia”. Otra obra que avanza a todo ritmo es la pavimentación de la calle Glicina en la localidad de Claypole, y el nuevo asfalto de la arteria Junín Sur en Burzaco, a metros del Centro de Operaciones Municipal (COM). Las calles García y Maizani del Barrio del Carmen de Ministro Rivadavia también recibieron las obras de asfalto del Municipio browniano, al tiempo que ya se están planificando más obras para continuar mejorando la accesibilidad y la conectividad en nuestro distrito. En ese orden, ya comenzaron los trabajos de despeje y los primeros movimientos de lo que será la obra de construcción de un Paso Bajo Nivel en la avenida San Martín y las vías; mientras que el viernes pasado el Concejo Deliberante aprobó el convenio con Nación para la construcción de otro Paso Bajo Nivel en Presidente Perón y las vías, Rafael Calzada.

