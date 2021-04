FINDEL organizó el seminario “Cambio climático: acciones para un ambiente saludable”

El pasado martes la Fundación Internacional para el Desarrollo Local realizó un seminario llamado “Cambio climático: acciones para un ambiente saludable” donde referentes de gobiernos locales y funcionarios nacionales, abordaron temáticas referidas al Cambio climático y sus abordajes. En el encuentro participó el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan Cabandié, Dr. Juan Jose Mussi intendente de Berazategui, Daniela Villar Diputada Nacional, Luis Castellano intendente de Rafaela y Beatriz Domingorena Secretaria de Medio Ambienta Florencio Varela quie oficio de moderadora. Algunos párrafos del Ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié en su exposición: -Hemos asumido una agenda de Cambio Climático con mucho protagonismo, la decisión del presidente ha sido tener una postura muy clara, en diciembre del año pasado hemos presentado una Contribución frente a la Convención Marco de Naciones Unidas con una ambición 26% mayor a la que fue presentada en el 2016, eso implica que vamos a tener que desarrollar un plan nacional de adaptación y mitigación para cumplir esas meta. -Tenemos una ley votada al fin del 2019 una ley de presupuestos mínimos de cambio climático que da la conformación de un gabinete de cambio climático, todo esto implica mucha responsabilidad por eso la agenda ambiental no es una agenda simpática ni colorida, conlleva muchas responsabilidad, acciones climáticas concretas” -Para desarrollar necesitamos construir escenarios de economías sostenibles, y para esto es necesario modificar nuestra matriz energética y captar el carbono y gases de efecto invernadero que emitimos, para esto necesitamos preservar los bosques nativos, si bien tenemos una ley de bosques nativos desde el 2007 es necesario cambiarla y mejorarl. Estamos procurando en las próximas semanas ingresar por el congreso un proyecto para mejorar esta ley, y que tipifique el delito de desmonte Extracto de los que dijo la Diputada Daniela Vilar : “Estamos ante un momento histórico inédito producto de esta pandemia, venimos de la pandemia macrista y todo su equipo para luego esta pandemia de Covid 19 que no podemos escapar por que afecta la sociedad global” Esta crisis está dejando en evidencia que es un virus efectivamente de origen zoonotico, causada por el deterioro del ambiente, por prácticas irresponsables de un modelo depredatorio y extractivista, individualista e insostonible” “La nueva normalidad que tenemos que construir tiene que ser distinta a esta que nos trajo hasta aca y no hay duda que lo ambiental es fundamental para construir nuestra sociedad, tiene que estar en el centro de las preocupaciones el Cambio Climático y la crisis ecológica que estamos transitando, porque la problemática ambiental no es una agenda de lujo para países ricos sino es una urgencia para países como el nuestro, porque los problemas ambientales profundizan la situación de desigualdad y vulnerabilidad, nuestro principal problema es la pobreza” “No podemos normalizar que los pibes del conurbano tienen alta dosis de plomo en sangre, no podemos naturalizar este modelo depredatorio que nos trajo hasta acá” “Tenemos que pensar en un desarrollo sustentable que atienda la problemática del cambio climático y que sea socialmente inclusivo”

