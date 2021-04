Se restringe la circulación nocturna en AMBA entre las 20 y las 6 de la mañana

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “en ningún momento” su Gobierno “acaparó la decisión de contratar vacunas” contra el coronavirus, al advertir que “la misma ley que facultó al Estadio nacional facultó a todas las provincias a hacerlo”. “Estoy seguro que más de un gobernador debe haber intentado compra vacunas para su pueblo, y le ha sido difícil”, planteó el mandatario a través de un mensaje emitido desde la residencia de Olivos. Fernández manifestó que “espera” que los gobernadores e intendentes que “entiendan” decidan “acompañarlo” con la aplicación de nuevas restricciones impuestas en el AMBA por la pandemia y “lo hagan”. “Es responsabilidad de cada gobernador o intendente hacerlo”, sostuvo el mandatario. Aseguró que “el sistema de salud se ha relajado” en el último tiempo, por lo que “en un momento donde el contagio” de coronavirus “estaba disminuyendo, abrieron sus puertas para atender otras necesidad quirúrgicas”. De ese modo, repasó el mandatario, “se utilizaron camas que hoy pueden ser muy necesarias para atender” los casos de Covid-19. Las nuevas medidas: En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud. El mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada. El AMBA constituye un único aglomerado urbano, uno de los más poblados de América. Tiene una única realidad epidemiológica, con un gobernador y un jefe de gobierno, y dos docenas de municipios. Por todo ello, se decidió para el AMBA desde las 0 horas del día viernes 16 de abril: • RESTRINGIR LA CIRCULACION NOCTURNA ENTRE LAS 20HS Y LAS 6 DE LA MAÑANA • QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS • LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CERRARAN A LAS 19HS • LAS ACTIVIDADES GASTRONOMICAS FUNCIONARAN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19HS DESDE EL LUNES 19 HASTA EL VIERNES 30 DE ABRIL SE RETORNA A LA MODALIDAD VIRTUAL EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS

