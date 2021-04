ACUMAR realizó en lo que va del año más de 600 inspecciones en empresas

Fue durante el primer trimestre de 2021, donde además lograron la adecuación ambiental dos establecimientos. ACUMAR fiscaliza periódicamente los establecimientos industriales, comerciales o de servicio y actividades, de la Cuenca Matanza Riachuelo, con el objetivo de verificar que su producción se ajuste a la normativa ambiental vigente y, de este modo, controlar la contaminación de origen industrial y sus posibles impactos sobre el territorio. En cada una de las inspecciones constatan el avance y cumplimiento de los Planes de Adecuación, controlan la documentación, la gestión y retiro de residuos peligrosos y domiciliarios, extraen muestras de efluentes líquidos y, en ocasiones, también del suelo, y de diferentes puntos de interés, que luego son analizados para corroborar que se encuentren en sintonía con los parámetros establecidos por la normativa ambiental. En caso de constatarse la generación de un impacto negativo en el aire, suelo y/o agua, el establecimiento es declarado Agente Contaminante (AC). Para garantizar la transparencia en estos procesos, la nómina de estas empresas se encuentra disponible acá. Asimismo, en 2021, consiguieron, luego de acompañar los procesos de mejora en su producción, que dos empresas resulten excluidas de la categoría de contaminantes ante ACUMAR. En febrero, la fábrica de productos plásticos de La Matanza Teyupa S.A. fue dada de baja de la nómina y declarada adecuada. Y en marzo, se excluyó del listado de AC a la firma Unipox S.A., de Lomas de Zamora, dedicada a la producción de aceites vegetales epoxidados y mezclas plastificantes para la industria del PVC.

Both comments and pings are currently closed.