Kicillof: “Se habían propuesto perseguir a los dirigentes del kirchnerismo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, atribuyó a la causa por dólar futuro, de la que resultó sobreseído junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la pretensión de “persecución” a los dirigentes opositores, y lamentó que “una parte de la sociedad haya sido víctima de esos engaños”. “Se habían propuesto perseguir a los dirigentes del kirchnerismo y los opositores”, sostuvo Kicillof, en referencia a la “mesa judicial” que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri, y recordó que la causa por dólar futuro fue la “primera” que el fallecido juez Claudio Bonadio “elevó rápidamente a juicio oral” después de que terminara la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. En declaraciones a radio El Destape, el mandatario provincial sostuvo que el fallo “manifiesta el escándalo que fue toda esta causa, creada, construida, ficticia, sin delito y con un solo propósito de hacer una persecución judicial”. “La cuestión era acusar a todos lo que estábamos en contra de la política económica del macrismo para disciplinarnos. Una parte de la sociedad, lamentablemente, fue víctima de estos engaños, y lo es todavía”, sostuvo Kicillof. El gobernador bonaerense consideró además que “las verdaderas víctimas” de esas manipulaciones de la Justicia “son los que más sufren las políticas económicas a las que contribuye el lawfare”. “La podredumbre de una parte del Poder Judicial hay que corregirla rápido. Está saliendo a la luz el funcionamiento de esa ‘mesa judicial. Una vergüenza el desastre que hicieron”, subrayó. Además, Kicillof cruzó por la red social Twitter al expresidente provisional del Senado Federico Pinedo, uno de los denunciantes de la causa en 2015, y le señaló que si “realmente le preocupara lo que hace el Banco Central y su efecto sobre la gente, tendría que haber denunciado mil veces el desastre del gobierno de Macri, el endeudamiento, la fuga, y la bicicleta. Pero no engaña a nadie”. “La cuestión era acusar a todos lo que estábamos en contra de la política económica del macrismo para disciplinarnos. Una parte de la sociedad, lamentablemente, fue víctima de estos engaños, y lo es todavía” AXEL KICILLOF Pinedo había escrito, por esa red, que “la denuncia de dólar futuro fue importante porque frenó en seco una operatoria del Banco Central que había vendido el equivalente a US 17400 millones”. “El mercado de futuro cambió las reglas de operación, lo que ahorró a los argentinos la emisión de $ 11 mil millones”, completó Pinedo. Kicillof remarcó que “claramente el objetivo de la denuncia era generar sospecha sobre los funcionarios y, en particular, forzar la renuncia del presidente del Banco Central para que Macri lo convierta en una mesa de dinero”. En ese sentido, el exministro de Economía agregó: “Sobre la insensatez en la que insisten, le recomiendo leer el peritaje de la Corte Suprema y el fallo unánime “. “Demuestran que este tema siempre fue político y nunca judicial. Deberían pedir disculpas y ofrecer reponer todos los recursos que gastó el Estado en esta parodia para perseguir al peronismo”, cerró el gobernador bonaerense. La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y al resto de los acusados del expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro. La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal de país, integrado por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es penalmente atípica, por lo que deben ser sobreseídos por “inexistencia de delito”.

Both comments and pings are currently closed.