Pesar en el municipio por el fallecimiento de un médico por Covid 19

El Municipio de Almirante Brown expresó su pesar por el fallecimiento del doctor Eduardo Alul, médico clínico que se desempeñaba en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ministro Rivadavia, y que no pudo sobreponerse en su lucha contra el Coronavirus. El intendente Mariano Cascallares expresó: “Despedimos con profundo dolor al doctor Eduardo Alul que cumplía funciones en el CAPS N° 1 de Ministro Rivadavia. Lamentablemente no pudo sobreponerse al Covid-19. Ellos están arriesgando su vida para cuidarnos. Seamos solidarios y sigamos las recomendaciones para evitar nuevos contagios”, indicó el jefe comunal. El doctor Alul también cumplía funciones como Jefe de Clínica Médica del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y era dirigente de la CICOP. En ese contexto, la Comuna browniana insistió en la necesidad de extremar los cuidados frente a la segunda ola de Covid-19.

Both comments and pings are currently closed.