Cascallares y Tolosa Paz apuntaron a fortalecer las políticas sociales

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó junto con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, el Club San Martín de Burzaco, donde se llevó adelante una capacitación del Plan Nacional AccionAR, al tiempo que dialogaron sobre cómo continuar profundizando las políticas sociales en nuestro distrito. La iniciativa estuvo destinada a agentes del PotenciAR con el objetivo de optimizar el abordaje territorial en los barrios, en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre, una política pública con abordaje multidisciplinario para atender más de 100.000 niños con baja talla y problemas de crecimiento en municipios de todo el país. Previo a la actividad en el Club, ubicado en Arenales al 500, el jefe comunal y la funcionaria mantuvieron una reunión en el Palacio Municipal donde conversaron sobre la situación actual de la Comuna y la implementación de las políticas sociales. “Es importante profundizar las políticas del Gobierno Nacional en el territorio para que los vecinos y vecinas tengan un acompañamiento del Estado y puedan acceder a políticas concretas como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar”, remarcó Mariano Cascallares. Tolosa Paz, en tanto, subrayó que el Municipio de Almirante Brown “además de implementar las políticas nacionales tiene un compromiso muy grande para seguir garantizando derechos”. “Como dice el presidente Alberto Fernández, hay que empezar por los últimos para llegar a todos y a todas. Esa frase define las prioridades para derribar los problemas de desnutrición en la Argentina”, añadió. De la jornada participaron también el subsecretario de Políticas Sociales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Juan Granillo; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, y la subsecretaria de Familia y Políticas Públicas local, Leda Quintana, entre otras autoridades.

