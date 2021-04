Por tercer día consecutivo se registran largas filas para testearse en hospitales porteños

Largas filas de personas que demandan la realización del testeo de coronavirus se registraban este miércoles, por tercer día consecutivo, en los hospitales porteños en medio de la suba de casos en el distrito que alcanzó un pico récord y pese a lo cual la Ciudad se resiste a las medidas de restricción a la circulación nocturna impulsadas por el Gobierno nacional. Tras los feriados de Semana Santa, tanto en la Ciudad como en los partidos del conurbano que integran el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) se observó una gran concurrencia de personas en los centros asistenciales para acceder a la prueba para conocer si se contagiaron Covid-19. En el caso de la Ciudad, las largas filas se dieron en las Unidades Febriles de Urgencias (UFU), instaladas desde el año pasado para atender a pacientes con síntomas compatibles con coronavirus, de los hospitales Durand, del barrio de Caballito; el Álvarez, de Flores; el Zubizarreta, de Villa Devoto, el Pedro Elizalde, de Constitución; el Rivadavia, de Recoleta; y el Pirovano, de Coghlan. “Llegamos a las 9 porque tuvimos contacto estrecho con mi mamá y mi hermana que son coronavirus positivo. Por ahora no tenemos síntomas, pero para descartar porque ya pasaron siete días”, contó María que aguardaba su turno para ingresar al hospital Durand. “Están esperando tres o cuatro horas innecesariamente”, dijo el ministro sobre las personas que, sin síntomas, asisten a las UFU.

“Estoy hace más de dos horas y me parece que hay un gran déficit en la atención porque no hay baños higiénicos, tampoco nos ofrecieron ni un vaso de agua y la fila va muy lenta”, dijo, por su parte, un joven que se identificó como Amilcar. Rodrigo, otro joven que esperaba en la fila, indicó que estaba “con dolor de garganta” y se sentía “un poco engripado”; mientras que Federico señaló que estaba “con síntomas compatibles con coronavirus” y que tuvo “dos días fiebre”, por lo que concurrió al centro asistencial a realizarse el testeo. El parte difundido en la mañana de este miércoles por el Gobierno porteño informa sobre 2.265 nuevos casos de coronavirus en la Ciudad y 12 fallecidos reportados. El martes fueron 2.162 nuevos casos y 40 muertes y el lunes 1.958 casos y 11 decesos. Ante esta situación, el Gobierno porteño, a través del ministro de Salud, Fernán Quirós, pidió a las personas que no presentan síntomas de coronavirus pero quieren realizarse un test no asistir a los hospitales públicos y por eso anunció que quedarán abiertos para la “población en general” los centros de testeos en Costa Salguero y La Rural. La caída de turnos ya otorgados o la falta de dosis de vacunas, motivaron la reacción y la críticas de la ciudadanía convocada a los centros porteños de vacunación.

“Están esperando tres o cuatro horas innecesariamente”, dijo el Ministro sobre las personas que, sin síntomas, asisten a las UFU. En ese marco, la administración porteña adelantó su postura de rechazar las restricciones planteadas por la Nación a la circulación nocturna antes de la medianoche.

