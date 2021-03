Chile: 24 comunas entrarán en cuarentena tras un fuerte aumento de contagios por COVID-19

Gran parte de capital de Chile y varias comunas en todo el país volverán a la cuarentena total a partir de este sábado, ante el fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país, mientras avanza el proceso de vacunación que alcanza a más de 5,3 millones de personas con al menos una dosis. El municipio de Santiago -donde está el centro cívico, el Palacio de La Moneda, comercios, oficinas y sectores residenciales-, entrará en cuarentena siete meses después de que el pasado 16 de agosto saliera del último confinamiento total decretado tras la llegada de la pandemia en 2020. A partir de este sábado, entrarán en cuarentena Santiago y otros siete municipios de la capital chilena, donde viven 7,1 de los cerca de 19 millones de habitantes del país . En total, 24 comunas en todo el país ingresarán en el confinamiento. Este jueves, otros nueve barrios de la región Metropolitana iniciaron su confinamiento, en un intento por detener el alza de los contagios, que durante esta jornada alcanzaron a 6.249 nuevos casos y 172 fallecidos. “Las cifras del comportamiento del coronavirus siguen altas”, afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris, al entregar el balance este jueves, cuando se reportó la cantidad diaria más alta desde junio del año pasado, en plena primera ola. En la imagen, personas con tapabocas caminan por el centro de Santiago (EFE/Alberto Valdés/Archivo) En la imagen, personas con tapabocas caminan por el centro de Santiago (EFE/Alberto Valdés/Archivo) Desde el primer caso detectado en el país, el 3 de marzo de 2020, Chile suma ya 911.469 contagios y 21.988 fallecidos por COVID-19. El repunte en Chile se da tras el fin de las vacaciones del verano austral y con el exitoso avance de la campaña de vacunación a lo largo del país, donde 5,3 millones de personas ya han recibido al menos la primera dosis, lo que equivale a casi un tercio de la población objetivo a ser vacunada. La mitad de quienes han sido inoculados desde el 3 de febrero, cuando empezó la campaña para la población en general, son mayores de 60 años, explicó el ministro. En base a ese avance, añadió Paris, se está observando una disminución de las hospitalizaciones de pacientes mayores de 70 años. El presidente, Sebastián Piñera, celebró esta semana que Chile haya superado los cinco millones de personas con al menos una primera dosis de la vacuna, una meta que su gobierno se había impuesto para fines de mes. El mandatario anunció también que a partir del 24 de marzo comenzará la vacunación de personas sanas, entre los 50 y los 59 años. Además, el Ministerio de Salud comunicó este jueves que vacunarán anticipadamente a los vocales de mesa que participarán en las elecciones de Constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales del próximo 11 de abril. Con información de AFP

