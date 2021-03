Comenzaron las clases presenciales en las escuelas de Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó del inicio del Ciclo Lectivo 2021 en el nivel Primario e Inicial en la Escuela de Educación Especial Nº506, de la localidad de José Mármol, donde además entregó una bandera de ceremonia distrital y elementos deportivos, de librería y didácticos. La jornada se desarrolló cuidando todos los protocolos sanitarios en el cruce de Santiago del Estero y Piedrabuena, donde el jefe comunal y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, recorrieron el edificio escolar y le entregaron los insumos educativos a la directora María Inés Franco. Las clases arrancaron con estrictos protocolos sanitarios y de distanciamiento social, además de la organización de los cursos con menos cantidad de alumnos y alumnas en las aulas, los cuales fueron distribuidos en grupos. “Es un inicio de clases diferente pero posible, la verdad que muy contentos y emocionados después de un año tan difícil. Tuvimos la compañía del intendente Mariano Cascallares quien siempre está presente con su gestión con todas las necesidades de la escuela”, remarcó la directora Franco. De la jornada participaron también la inspectora jefa Distrital, María Inés Centurión; la inspectora de Educación Especial, Silvina Rivas, y la vicedirectora de la escuela, Lucía Siagneli entre otras autoridades. Cabe mencionar que en dicho establecimiento el Municipio de Almirante Brown llevó adelante durante el año pasado y el receso de verano importantes trabajos de infraestructura, entre ellos la instalación de gas, reparación e instalación eléctrica, techos nuevos y refacción de cocina y comedor en más de 70 edificios escolares.

