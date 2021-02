Brown: Obras protocolo y equipamiento para escuelas, docentes y alumnos

La Provincia de Buenos Aires en articulación con el Municipio de Almirante Brown ultima detalles para el retorno a las clases presenciales a partir de este lunes 1° de marzo de 2021. En ese contexto, el intendente Mariano Cascallares junto al secretario municipal de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y a docentes y directivas de instituciones educativas locales participaron de la entrega de kits de elementos de cuidado sanitario frente al Covid-19 enviado por la Provincia de Buenos Aires. Cascallares destacó la tarea conjunta con la Provincia de Buenos Aires y valoró “el esfuerzo y el aporte de las y los docentes que durante todo el 2020 de pandemia y también en el inicio de este año realizaron y realizan un gran esfuerzo por la Educación”. El trabajo articulado entre ambas jurisdicciones permitió avanzar con obras de infraestructura clave para los edificios escolares, con los protocolos para cuidar a docentes, personas auxiliar y a las y los alumnos frente al Covid e incluso con jornadas institucionales para organizar la vuelta segura a clases, Como se viene informando, en los últimos meses Municipio y Provincia avanzan con obras y trabajos de infraestructura en más de 70 escuelas brownianas, Desde la construcción de nuevas aulas, sanitarios, cocinas y polideportivos hasta el recambio de techos o la intervención en los servicios de los edificios escolares, todas estas mejoras se encuentran muy avanzadas o ya finalizadas para el inicio del año escolar. Numerosas medidas de prevención de contagios de Covid-19 y para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos en escuelas y aulas también se vienen instrumentando y se terminarán de poner en marcha a partir de este lunes en Almirante Brown y el resto de la Provincia de Buenos Aires.

Both comments and pings are currently closed.