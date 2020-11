Pasa para marzo la discusión sobre la actualización de las tarifas

El presidente Alberto Fernández adelantó que recién “a partir de marzo, se comenzará a discutir” la actualización de las tarifas de servicios, pero aseguró que la forma de salir del congelamiento no contempla la dolarización que provocó un fuerte desequilibrio durante la última gestión de gobierno. “A partir de marzo empezaremos a discutir cómo se corrigen” las tarifas, afirmó el mandatario, y pese a que la discusión no se abrirá hasta el próximo año, aseveró que “hay algo que todos tienen que tener en claro, la dolarización de los servicios públicos se terminó en la Argentina”, aseguró en diálogo con el canal C5N. De esta manera, el Presidente ratificó la decisión de revisar el esquema de dolarización de los costos de la generación de energía que había establecido el exministro de Energía, Juan José Aranguren, y que provocó el desequilibrio de los cuadros tarifarios por los fuertes procesos devaluatorios de la moneda. Según el primer mandatario, será necesario buscar “los mejores mecanismos de corrección de las tarifas que hagan que las tarifas sean pagables para los argentinos”, en referencia a un diseño de actualización en función de los ingresos de los distintos sectores sociales, y con una política de focalización de subsidios. La ley de emergencia denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal En ese sentido, agregó que “la pandemia ha dejado algo muy ventajoso, conocer la situación en la que está cada argentino”, lo que se podrá concretar a través de las herramientas desarrolladas por la Estado nacional este año para llegar de mejor manera a los sectores más vulnerables. “Hay algo que todos tienen que tener en claro, la dolarización de los servicios públicos se terminó en la Argentina” “Hoy sabemos por el Anses y la AFIP la situación personal de cada uno de nosotros, cuáles son nuestros ingresos y en qué condiciones estamos”, completó. La ley de emergencia denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario. En el contexto económico de inicio de la actual gestión y la posterior afectación de la pandemia sobre la actividad, el Gobierno confirmó el congelamiento de los servicios, por lo cual no entraron en vigencia los cuadros tarifarios previstos en la última revisión de los servicios de gas y electricidad de Cambiemos. En similares términos, el secretario de Energía, Darío martínez, expresó en una reciente entrevista con Télam que el Gobierno nacional tiene la premisa de “no aumentar los subsidios en términos del PBI”, en el proceso de focalizar la ayuda en el 40% de la población que entiende no está en condiciones de pagar el costo de la energía. Se trata de avanzar hacia un nuevo esquema que será independiente del descongelamiento de las tarifas y que se deberá dar “sin generar recesión” en otros sectores. Martínez también consideró que el sistema debería ir hacia “un esquema de tarifas de transición”, que permita elaborar una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) tanto para los servicios de luz como de gas. Por otra parte, el presidente señaló que la situación fiscal que atraviesa el país es “muy compleja”, pero aclaró que “la corrección” del déficit no pasará por los que “peor están”. “No ajustamos sobre los jubilados como algunos dicen”, dijo el Presidente al remarcar el aumento planificado para diciembre y subrayó la idea rectora de que los jubilados “no pierdan en términos reales” con la inflación y que sus ingresos “se recompongan”.

Both comments and pings are currently closed.