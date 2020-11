El municipio resuelve conflictos vecinales y familiares de forma virtual

El Municipio de Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares, incorporó nuevos servicios para la realización de trámites a distancia en Casa de Justicia, ubicada en la localidad de Burzaco, con el objetivo de avanzar en asesoramientos y la resolución de conflictos vecinales y de derecho familiar. Este nuevo sistema de audiencias virtuales surgió luego de que se incrementaran las problemáticas vecinales y familiares por la pandemia de Covid-19, con el objetivo de prevenir el contagio y avanzar en la asistencia legal de los brownianos. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que este nuevo servicio consta de una primera comunicación en el que el vecino o vecina expresa el conflicto, se pide un teléfono de contacto de la otra persona involucrada y se hace una mediación para coordinar una audiencia virtual a través de una videollamada de Whatsapp, Zoom o Google Meet. Esta audiencia virtual se realiza con un abogado mediador y se crea un acta donde queda plasmado todo lo expresado durante la comunicación. En caso de que el conflicto no se resuelva, se lo asesora para continuar el trámite judicialmente. Por otra parte, si el conflicto en cuestión no es pasible de mediación por estar relacionado a otras áreas, es derivado a la sección municipal interviniente, como por ejemplo Zoonosis, la dirección de Uso de Suelos, Tránsito, por vehículos mal estacionados, e Inspección General, relacionado a comercios. En este sentido, desde Casa de Justicia explicaron que por día se resuelven más de una decena de conflictos vecinales y que la gran mayoría de ellos están relacionados a ruidos molestos o disyuntivas por medianería. Los canales de comunicación para consultas o asesoramiento son 1139385256 (Whatsapp), 50832197(número de línea) o por correo electrónico a casadejusticia@brown.gob.ar . RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES También Casa de Justicia, siendo una Defensoría Civil Descentralizada de la Defensoría General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, aborda en forma virtual problemáticas relacionadas al derecho familiar. Esto se pudo realizar desde el mes de Abril gracias a la disposición dada por el Defensor General de Lomas de Zamora , Eduardo Germán Bauché. En este caso, se tramitan cuestiones judiciales en las que se brindan asesoramiento verificando antecedentes y en caso de ser preciso se inicia un expediente relacionado a cuidado personal, cuota alimentaria, régimen de comunicación, homologación de convenios, divorcios y determinación de la capacidad jurídica. Asimismo, antes del inicio del expediente, hay una instancia extrajudicial para casos relacionados con problemáticas de cuotas de alimentos y comunicación con los menores (la organización familiar), interviniendo mediante llamados telefónicos a las partes y conociendo las distintas posturas para elaborar un acuerdo amigable, llamado plan de parentalidad. En caso de que no se logre consenso, el trámite avanza hacia vía judicial iniciando el expediente respectivo. El primer contacto, se realiza enviando un mensaje al 1567125179(Whatsapp) o al correo electrónico casajus.lz.ab@ mpba.gov.ar , donde luego de consignar datos filiatorios y escribir la consulta, se le asesora y se brinda continua atención. Por último, desde Casa de Justicia explicaron que se trabaja exhaustivamente para dar respuesta a todas las problemáticas, al tiempo que advirtieron que a raíz de la prolongación de la pandemia se reciben diariamente entre 100 y 120 consultas, por whatsapp y mails ,vinculadas a derecho familiar.

