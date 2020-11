María Eugenia Bielsa dejaría el Ministerio de Hábitat y la reemplazaría Jorge Ferraresi

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, oficializaría su renuncia al cargo, y seria reemplazada por el actual intendente peronista de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dijeron fuentes oficiales. Bielsa, de extracción justicialista, hermana de Rafael, excanciller y actual embajador en Chile; y de Marcelo, exdirector técnico del Seleccionado argentino de fútbol que ahora conduce el Leeds de Inglaterra; asumió el cargo del 10 de diciembre pasado, en forma simultánea con la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación. De profesión arquitecta y docente universitaria, la dirigente fue vicegobernadora de Santa Fe en 2003, acompañando al gobernador Jorge Obeid, y también se desempeñó como concejal y diputada provincial en su provincia. En 2019 fue precandidata a gobernadora y resultó derrotada en las PASO por el actual mandatario Omar Perotti, junto a quien, después de esas internas, trabajó para que llegara a la Gobernación. En agosto pasado María Eugenia Bielsa anunció el relanzamiento del plan Procrear y a fines de septiembre la tarea de urbanizar los barrios populares, que estaba en la órbita de su cartera, pasó al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo. Jorge Ferraresi es intendente del partido bonaerense de Avellaneda desde 2009, cuando reemplazó a Baldomero Álvarez de Olivera. Fue reelecto de manera consecutiva en 2011, 2015 y 2019. También ocupó la Presidencia del PJ bonaerense y es uno de los referentes del Instituto Patria.

