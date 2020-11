El Senado debatirá el Presupuesto 2021 en el marco de una sesión especial

La Cámara de Senadores se encamina a convertir este jueves en ley el proyecto de Presupuesto 2021, que ya cuenta con media sanción de Diputados, en el marco de una sesión especial convocada para las 14. El martes pasado, a través de un decreto parlamentario, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a tratar de manera exclusiva ese proyecto en el marco de una sesión especial. El Presupuesto 2021 contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 5,5%, una inflación del 29%, un gasto global de 8 billones de pesos y un déficit equivalente al 4,5% del PBI. La iniciativa fue aprobada el 29 de octubre por la Cámara de Diputados y rápidamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado le dio dictamen favorable, de cara a las negociaciones encaradas por el Gobierno para alcanzar un nuevo programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto, se descuenta, será convertido en ley gracias a los votos del oficialista Frente de Todos y de sus aliados; en tanto el interbloque de Juntos por el Cambio aún no definió su postura. En Diputados, el primer Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández había cosechado 139 votos a favor, 90 abstenciones de Juntos por el Cambio y 15 votos en contra, tras casi 20 horas de debate.

