A 10 años de su partida recuerdan a Nestor Kirchner con una estatua en el CCK y caravana de “mil flores”

Con la instalación en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la estatua de Néstor Kirchner que fue retirada de la sede de la Unasur en Quito, una caravana de las “mil flores”, mappings y posters en balcones y ventanas, el gobierno del Frente de Todos conmemora los 10 años de la muerte del expresidente. Fernández tiene previsto encabezar al mediodía un acto en el CCK, donde se instalará la estatua de Kirchner que fue donada en 2014 a la sede de la Unasur en Ecuador y luego fue retirada en 2019 cuando se cerró el lugar. “Nos preocupaba que quedara arrumbada en algún lugar de Ecuador”, explicó el presidente días atrás, tras recordar que cuando llegó Lenin Moreno al gobierno de Ecuador decidió retirarla. La estatua llegó hace dos semanas a la Argentina y se le realizó “un baño de bronce” en el taller de su autor, el escultor porteño Miguel Gerónimo Villalba. Además de la estatua, se recuperó documentación de la Unasur y una parte de su mobiliario que será trasladado a la sede de la Casa Patria Grande, en el barrio porteño de Retiro, donde en los próximos meses funcionará una sede temporal de la Unasur, según fuentes oficiales, luego de que el propio Fernández hablara esta semana de la necesidad de “reconstitur” ese bloque regional fundado en Brasilia en 2008. Hace dos semanas, Ernesto Samper, expresidente de Colombia y secretario general de Unasur desde agosto de 2014 a hasta enero de 2017, dijo que el organismo “no se ha acabado” e informó que tendrá una sede temporal en Buenos Aires. Por otro lado, el Frente de Todos convocó a la denominada “Caravana de las Mil Flores” que se realizará en simultáneo en distintas plazas del país, a partir de las 18 y que en Buenos Aires tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo. Repitiendo el esquema del Día de la Lealtad que se conmemoró el 17 de octubre, los organizadores piden a los manifestantes respetar la distancia social, desde los autos y en grupos familiares, en el marco de los cuidados sanitarios ante la pandemia de coronavirus. Los actos de recordación ya comenzaron este fin de semana con acciones militantes en todo el país, a través de las redes sociales, y con la realización de una jornada solidaria nacional en homenaje al ex presidente. En la noche del lunes hubo proyecciones visuales con imágenes de Néstor Kirchner sobre fachadas de edificios y sitios emblemáticos de cada localidad, y en la ex ESMA se proyectó un ‘mapping’ para recordar el “rol fundamental” del exmandatario “en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. Durante estos días, las redes sociales del Frente de Todos comparten recuerdos de militantes y dirigentes del kirchnerismo, además de emisiones de discursos históricos como el recordado en Mar del Plata ante la Cumbre de las Américas en 2005 hasta el que brindara en Casa Rosada para anunciar el pago de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otra iniciativa para conmemorar su figura se encuentra en el sitio www.graciasnestor.ar, donde los militantes se pueden inscribir para recibir en su domicilio un poster con la imagen del expresidente. “Te llevamos a tu casa un poster para que lo cuelgues y llenemos las calles con su imagen. El 27 colgalo en tu balcón, puerta o ventana y compartilo en las redes con el hashtag #GraciasNéstor“, dicen los organizadores en un video. Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) invitó a “dejar una flor” en cada sitio que evoque la memoria del exmandatario, ya sea “una calle, un puente, un hospital, una escuela o un busto o lo que sea que nos recuerde al Flaco”, al cumplirse ese día 10 años de que “nos dejara físicamente” y también para “apoyar al Gobierno Nacional” en el aniversario de su triunfo electoral. El justicialismo también propuso poner la Marcha Peronista “en la plaza con tu novio, en el bar con tus amigos o en tu casa con la familia” con “barbijo, manteniendo la distancia social y respetando las medidas sanitarias”. La Central de Trabajadores de Argentina (CTA), liderada por Hugo Yasky, también convocó a participar de una caravana para este martes. La organización se concentrará a partir de las 14 de ese día en la plaza Alsina en Avellaneda, sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del peaje con mano al centro; y en los alrededores de la exEsma, en avenida del Libertador 8.151, para viajar en auto desde allí hacia el centro porteño. “Lo volveremos a hacer como en el 17 de Octubre, es decir, todas y todos los participantes con barbijos, a razón de dos personas por auto, sin desplazamientos a pie y, por lo tanto, sin que nadie descienda de los vehículos”, indicó un comunicado de la CTA. A partir de las 19 de ese día, las redes sociales del Frente de Todos emitirán en vivo un programa especial, en el que prometen “invitados y testimonios que recorrerán la vida, los logros y el legado de Néstor Kirchner”.

