Cascallares y Basterra junto a productores rurales brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, recorrieron la zona rural de Ministro Rivadavia, donde mantuvieron encuentros con pequeños productores rurales y visitaron la Panificadora Industrial Municipal. La jornada comenzó con una reunión en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal dialogó con el funcionario nacional sobre las políticas locales destinadas a la producción de la zona rural y le entregó un mate, un banderín distrital y ejemplares del libro “Los pueblos de Almirante Brown”. Luego, Cascallares y Basterra recorrieron la Panificadora Industrial Municipal, junto con el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio, Miguel Angel Gómez; el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Marcelo Alós; el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez, y el director nacional de Agricultura Familiar, Lucio Guichet. Este importante centro de producción y capacitación local, ubicado en Ministro Rivadavia, además de ser una fuente de trabajo para vecinos y vecinas, realiza todos los días 1.600 kilos de “pan proteico” que se reparte en 80 comedores sociales de Almirante Brown. Finalmente la visita terminó en la Granja Educativa Municipal, que reabrió la semana pasada sus puertas con estrictos protocolos de distancia, donde Cascallares y Basterra recorrieron el predio y dialogaron con pequeños productores rurales. “Almirante Brown tiene una zona rural muy grande y con mucha capacidad de producción. Es la primera vez en muchos años que un ministro de Agricultura viene a esta zona y tenerlo es una alegría para contarle la planificación que tenemos e interactuar con los productores rurales para seguir trabajando de forma articulada”, subrayó Cascallares. En esa línea, agradeció la visita de Basterra y remarcó la importancia de “profundizar y fortalecer el trabajo que se está haciendo en la producción rural de nuestro distrito”. Por su parte, Basterra destacó la gestión de Mariano Cascallares por su “planificación y ordenamiento territorial”, al tiempo que expresó estar “felizmente sorprendido por la enorme interacción con los pequeños productores de la agricultura familiar que trabajan en el distrito”. “La pandemia nos puso ante un gran desafío y es importante valorar los espacios rurales y de cercanía por todo lo que representan para la seguridad alimentaria.”, añadió. De la jornada participaron también, por parte del Estado municipal, el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; la subsecretaria de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala; el coordinador general de Producción y Desarrollo Agropecuario, Sebastián Schianchi, la coordinadora de Comercialización, Magdalena Mansilla; y el director de la Granja Municipal, Nicolás Izaguirre.

