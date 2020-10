El ENRE multó a Edesur en $ 1,6 millón por desarrollar actividades sin autorización

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) multó a la empresa Edesur por incumplir las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y en el estatuto social de la empresa. Mediante la resolución N°43/2020 se dispuso la multa de $ 1,6 millón a la empresa distribuidora por llevar adelante el programa piloto Asistencia al Hogar, que consta de un servicio tercerizado de Edesur que incluye el ofrecimiento a los usuarios de diferentes microseguros cobrados mediante la liquidación de las facturas. “La sanción a la empresa es por incurrir en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y en el Estatuto Social de la empresa”, informó la Secretaría de Energía en un comunicado. Para realizar una actividad que está fuera del alcance de la regulación de la actividad de distribución del servicio público de energía, la empresa concesionaria debe presentar ante el ENRE la información correspondiente sobre las características de la actividad que desarrollará y esperar la autorización del organismo. Sin esta autorización, la empresa distribuidora no puede llevar adelante ninguna actividad no regulada. En este sentido, la empresa no sólo no presentó ninguna documentación sobre la actividad que llevará adelante, sino que, en el año 2019, comenzó a desarrollar la actividad sin que el ente estuviera en conocimiento, señaló el comunicado. En este marco, el ENRE decidió multar a Edesur y resolvió que, en el plazo de 10 días hábiles, deberá enviar toda la información correspondiente al plan piloto para la Prestación de Servicios de Asistencia a Hogar.

