Reabre la Granja Educativa Municipal con turnos y estrictos protocolos

El Municipio de Almirante Brown informó que la Granja Educativa Municipal, ubicada en la localidad de Ministro Rivadavia, reabrirá sus puertas este martes 20 de octubre con estrictos protocolos sanitarios y con un sistema de visita por turnos. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional indicaron que los turnos para ingresar al predio, sita en la avenida Juan B. Justo al 1100, se deberán solicitar previamente enviando un mail con nombre, apellido y teléfono a granjaeducativamunicipal@brown.gob.ar o llamando al 50349922, de lunes a viernes, de 8.30 a 15.30 horas. Los turnos están disponibles en tres horarios: de 9 a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17 horas con el objetivo de evitar las aglomeraciones, motivo por el que en cada franja sólo podrán ingresar 100 personas, las cuales podrán permanecer dos horas dentro de la Granja. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares especificaron que durante su estadía en el predio, los vecinos y vecinas podrán recorrer el lugar bajo la modalidad de visita guiada, cuya duración es de 30 minutos. Durante el tiempo restante, en tanto, los visitantes deberán permanecer en los lugares marcados previamente respetando el la distancia social. Por último, las personas incluidas en los denominados factores de riesgo y los mayores de 65 años no podrán ingresar, mientras que el resto de los vecinos y vecinas que asistan deberán hacerlo tapabocas, alcohol en gel y respetando el distanciamiento social de dos metros. * LAS IMÁGENES DE ESTA NOTA SON DE ARCHIVO.

