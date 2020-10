Cascallares y Galmarini habilitaron una obra de agua potable para 15 mil vecinos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, recorrieron una nueva red de agua potable en el barrio de Corimayo de Burzaco, que beneficia a casi 15 mil personas de esa localidad y de Ministro Rivadavia. La jornada se llevó adelante en el cruce de las calles Olinda Bozán y Sarcione, donde el jefe comunal y la titular de AySA dialogaron con los vecinos y las vecinas, y firmaron un convenio para darle continuidad al trabajo mancomunado en el distrito. La nueva red cloacal, que beneficia a 15 mil vecinos de Burzaco y Ministro Rivadavia, abarca un radio de 30 manzanas y está compuesta por un conjunto de cuatro módulos con 2200 nuevas conexiones que fueron conectadas al Sistema Glew. “Estamos muy contentos en Corimayo, junto a Malena (Galmarini), con esta nueva red de agua potable que era tan necesaria para todos los vecinos y las vecinas. Simplemente agradecer todo el trabajo que se está haciendo para poner mucho énfasis en algo tan central como es el agua y las cloacas, que son de las obras más importantes que podemos hacer”, destacó Cascallares. Galmarini, en tanto, sostuvo que “esta es una de las tantas obras que estaban paradas y que luego de un trabajo articulado con Mariano Cascallares, que es un gran intendente, pusimos en marcha y la finalizamos”. Esto nos produce una enorme alegría para todos estos vecinos y vecinas, a quienes hoy les llegó el agua y próximamente las cloacas”. Esta obra finalizada fue muy bien recibida por todo el barrio, ya que según comentaron era un reclamo histórico. En esta línea se expresó María Medina, vecina del lugar, quien dijo estar “muy contenta con este avance tan importante”. “Al fin llegó el agua, no damos más de alegría”, añadió. Mientras que Jorge Silva, vecino de hace más de 40 años, resaltó que “primero fue la obra hidráulica, que terminó con las inundaciones en la zona y nos benefició enormemente, y ahora, el agua potable”. “Son todos logros que hacen que la calidad de vida del barrio mejore muchísimo. Esto nos enaltece y es algo para felicitar al intendente Mariano Cascallares, creo que ningún browniano se va a olvidar de él, porque demuestra que cuando se quiere se puede”, finalizó. Luego de recorrer el barrio y charlar con los vecinos, Cascallares y Galmarini hicieron un brindis simbólico con el agua potable de las canillas de los vecinos y luego firmaron un convenio en el que se comprometieron a seguir trabajando en conjunto y continuar las obras que el distrito necesita. De la recorrida también participaron el secretario de Infraestructura, Fernando Lorenzo y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández. Finalmente participó de la actividad el concejal del Frente de Todos, Mario Serrano.

