En el Día del Pediatra el municipio homenajeó al Dr. Valentino

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó hoy un emotivo homenaje al doctor Mario José Valentino, un médico pediatra de Rafael Calzada de extensa trayectoria en nuestro distrito. El reconocimiento, que tuvo lugar en la Casa Borges, coincidió con la celebración en todo nuestro país del “Día del Pediatra”. Mariano Cascallares le hizo entrega al Doctor Valentino de una copia de la Ordenanza N° 12.112 declarándolo “Personalidad Destacada” de Almirante Brown. “Mario es un ejemplo de vocación, de entrega y de solidaridad al servicio de nuestro pueblo”, indicó el jefe comunal browniano. El Municipio de Almirante Brown informó que el Doctor Mario José Valentino “ha atendido a generaciones de brownianos y especialmente de calzadenses. Pero además muchísimos fines de semana atendió en forma gratuita a miles de niñas y niños de nuestra ciudad en instituciones locales, e incluso se lo ha visto durante diversas emergencias climáticas ejerciendo su profesión para asistir medicamente a los más pequeños”. Formaron parte del homenaje el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez, y el concejal Claudio Villagra.

