Presentan “Correo Compras”, una nueva plataforma de intercambio comercial online

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la presidenta de Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, presentarán este viernes “Correo Compras”, la nueva tienda virtual del Correo oficial. La presentación de “Correo Compras”, que buscará conectar productores y consumidores, sin intermediarios, en el sitio www.correocompras.com.ar, con precios accesibles, y envíos a todo el país, se llevará a cabo desde las 11.30 en el Centro Cultural Kirchner. La plataforma funciona como una vidriera virtual, donde productores regionales o distribuidores oficiales de marcas pueden poner en venta sus productos y, aprovechar la capacidad logística de Correo Argentino para hacerlos llegar a cualquier rincón del país. El sitio ya cuenta con más de 1.000 productos publicados, de diversos rubros: alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología, con productos de primeras marcas como LG, Samsung, Phillips, Dell, Unilever, Arcor, Molinos, Energizer, Melisam y Regional Trade. Además adhiere a los programas del Gobierno nacional de Precios Cuidados, Ahora 12, Ahora 6 y Ahora 3, y cumple los valores establecidos de Precios Máximos.

