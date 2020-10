Katopodis: “Hay que construir algo más grande que el peronismo y seguir ampliando Frente de Todos”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que hay que “construir algo más grande que el peronismo y no reducir a una expresión que es muy importante, pero no la totalidad de lo que planteamos” y sostuvo que “el desafío es seguir ampliando el Frente de Todos”. En diálogo con la radio online FutuRöck, y en vísperas del acto virtual que se realizará por el Día de la Lealtad, Katopodis llamó a “construir algo más grande que el peronismo” y a “seguir ampliando esta arena que es el Frente de Todos porque también está en discusión cómo salimos de la pandemia”. “Este sábado voy a participar del acto virtual, me conecto a la plataforma a la tarde. Estamos invitando para que por vía virtual podamos escuchar y acompañar el presidente Alberto Fernández”, dijo sobre el acto previsto para el sábado a través de una plataforma. En ese marco, consideró que “es importante, para nuestra fuerza, ponerse en clave militante” y agregó: “Veníamos con lenguaje electoral, luego de gestión, y está bueno volver a una dinámica militante y que todo lo que haga el gobierno esté sostenido, animado y empujado por ésta”. “Tenemos la responsabilidad de seguir reconstruyendo una fuerza política plural, diversa, que sea más grande que el peronismo, y en ese sentido me parece que la oposición y los medios vienen proponiendo que militemos, trabajemos y disputemos en un territorio de grieta, en donde hay dos mitades que las plantean como dos iguales”, sostuvo. Para Katopodis, “nos van llevando a que le hablemos a un 35% el electorado y tenemos que hablarle a todos los argentinos porque, si no, le vamos a hablar a los nuestros”. “Tenemos que poder conectar con las demandas cotidiana que tienen cientos de miles de argentinos que no tienen que ver con el Frente de Todos”, enfatizó el ministro de Obras Públicas. Además, consideró que “el Gobierno tiene que ir pulseando al instalar las agendas, y a veces la oposición nos lleva a la defensiva, porque instala los temas y nos obliga a responderles y es porque ellos pueden mentir, están las 24 horas en esa actitud, con un sistema de medios que generan una dinámica muy potente”. “Como Gobierno tenemos que disputar esa agenda, no desde los medios sino algo más constitutivo, propio, firme, basado en lo que vinimos a hacer cuando le pedimos el voto a los argentinos”, agregó.

