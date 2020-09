Cascallares recorrió obras en Glew, Burzaco y Ministro Rivadavia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió diversas obras de asfalto en Glew y Burzaco y también la construcción de un puente alcantarilla de hormigón en la localidad de Ministro Rivadavia. Lo acompañaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de la Comuna, Fernando Lorenzo y la subsecretaria del área, arquitecta Gabriela Fernández. La recorrida comenzó en la calle Pellegrini de Burzaco que está siendo totalmente repavimentada por el Municipio a la altura de Alsina en el centro de dicha localidad. Allí Mariano Cascallares y el equipo de Infraestructura también supervisaron los trabajos de asfalto en la calle Colón entre Pellegrini y las vías. Muy cerca de allí se encuentra la Plaza Néstor Delgui de Burzaco, recientemente hecha a nuevo por la Comuna browniana. En Ministro Rivadavia, Cascallares recorrió los trabajos de construcción de un puente alcantarilla de hormigón sobre el Arroyo Las Piedras a la altura de la calle Fontana. Esta obra, importantísima para toda esa zona, permitirá que las vecinas y los vecinos dispongan de una salida más rápida y directa hacia la Ruta 4 beneficiando a toda esa zona rural de nuestro distrito. Finalmente en Glew, la recorrida incluyó las obras de obra hidráulica y pavimentación (con hormigón) de 600 metros de la calle Montevideo, que va a permitir darles más opciones de circulación al paso bajo nivel de esa localidad. En paralelo mejorará la accesibilidad y la circulación en toda la zona. “En medio de la pandemia del Covid-19 desde el Municipio seguimos con las intervenciones en los barrios y en las localidades. Y ya estamos planificando nuevas obras que anunciaremos y pondremos en marcha en las próximas jornadas”, adelantó el intendente Mariano Cascallares.

