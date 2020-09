Director de Hospitales bonaerense: “Las manifestaciones son de altísimo riesgo sanitario”

El director provincial de Hospitales bonaerense, Juan Riera, dijo hoy que “las manifestaciones son un lugar de altísimo riesgo sanitario” en relación a los contagios de coronavirus y aludió a la responsabilidad colectiva, ya que advirtió que el sistema de salud está “muy demandado”. “Todo lo que sea aglomeramiento de gente es riesgo, el virus se contagia persona a persona, las manifestaciones son un lugar de altísimo riesgo”, dijo hoy en declaraciones a radio Provincia. El funcionario se refirió a las manifestaciones que se realizaron en los últimos días y advirtió del “riesgo” por el aumento de casos. En ese sentido, puntualizó que “llevamos varios meses de trabajo intensivo porque los casos aumentan, eso implica mayor ocupación de camas, una mayor demanda a las guardias hospitalarias por eso todos los profesionales de salud, los que normalmente tiene un trabajo regular hoy están sobreexigidos y eso genera agotamiento”, Al ser consultado sobre la protesta policial de la semana pasada, que “incluso se veía que compartían el mate”, lo que consideró que “raya con una irresponsabilidad sanitaria”. “Tenemos que tener muchísimo cuidado porque es legítimo expresar algún desacuerdo pero en el marco de este contexto, no se puede poner en riesgo la situación sanitaria. Hay que buscar los modos de expresarse pero de una forma mucho más cuidada”, consideró. En ese punto, dijo que “muchas manifestaciones se dan en lugares donde hay circulación comunitaria” y que una persona que asiste a la manifestación también estuvo en otros lados, por lo que “se torna difícil identificar el caso cero”, aunque aseguró que “después de días de aglomeraciones siempre hay casos” y que está demostrado en el mundo “que las manifestaciones son riesgosas”. En este marco, Riera dijo que el sistema sanitario está realizando rotaciones y se refirió a la responsabilidad de la población. “Aludimos a la responsabilidad colectiva de la gente, vemos que la gente va saliendo con esta apertura de los bares, y actividades que no son esenciales y ponen en riesgo a la población y a su vez sobrecargan al sistema de salud que está muy demandado”, remarcó. Sobre la situación epidemiológica, dijo que la provincia de Buenos Aires “ofrece diversos escenarios en virtud de la extensión territorial y diversidad de situaciones” y que “ha pasado que el interior han aumentado los casos, quedan pocos distritos en Fase 5”. “Habrá diferentes alternativas de acuerdo a los momentos epidemiológicos que vive la provincia”, aseguró y completó: “Lo que está claro es que la pandemia se distribuye de una forma radial como una mancha de aceite, empezó en CABA siguió en los cordones del Conurbano y ahora esta en el interior, en donde la complejidad son las distancias entre los hospitales”.

