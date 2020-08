En previa al Día de la Niñez, Cascallares visitó el “Hogar el Alba”

A poco de que llegue la celebración del Día de la Niñez, el Municipio de Almirante Brown, a través del programa solidario Causa Común, entregó regalos a niños, niñas y adolescentes del “Hogar El Alba” de la localidad de Ministro Rivadavia. La jornada se llevó adelante en la institución ubicada en la avenida Juan B. Justo 803 y fue encabezada por el intendente Mariano Cascallares. “Estamos realmente muy contentos de compartir un ratito con las autoridades del hogar, ver a las nenas y a los nenes, con la distancia correspondiente, y de seguir articulando trabajos con instituciones tan representativas como esta que hace un gran trabajo en Ministro Rivadavia”, subrayo el intendente Mariano Cascallares. Por su parte Antonio, director del Hogar El Alba agradeció la visita “de los amigos Mariano y Sergio con este proyecto hermoso de Causa Común. Gracias a ellos por estar muy cerca nuestro siempre, todo el tiempo”. La donación consistió en la entrega de regalos aportados por la empresa Gestión Seguros, en el marco del programa solidario Causa Común del Municipio de Almirante Brown.

