Día de la niñez en Brown con una especial y nutrida agenda del instituto de las culturas

Este domingo tan especial, el Instituto de las Culturas del Municipio de Almirante Brown anunció que realizará diversas actividades virtuales para todas las niñas y los niños de nuestro distrito. El Día de la Niñez, o sea este domingo 16 de agosto, el Instituto invita a sumarse desde las 18 horas a su cuenta de Facebook para disfrutar de un especial de la compañía “Cabeza de Alfajor” que nos traerán canciones y cuentos para toda la familia: “María Elena en el país de las maravillas”. Agosto transcurre con nuevas propuestas artísticas y recreativas virtuales para toda la familia. Y en el marco del Mes del Niño el Municipio de Almirante Brown potencia las actividades culturales para los más pequeños del hogar, con shows circenses, talleres de dibujo, y espectáculos musicales. La siguiente es la agenda de actividades día por día:

Sábado 15 -12 hs. – Expo de Arte, Video paso a paso con la artista Romina Luna. -17 hs. – Narraciones y Lecturas, con El Sombrerudo, leyenda narrada por María de los Ángeles Nagy. Domingo 16 -18 hs. – María Elena en el país de las maravillas, un espectáculo con canciones y cuentos –en vivo- de la Compañía “Cabeza de Alfajor”. Lunes 17 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Maximiliano Costa -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Basilisco de El libro de los seres imaginarios de Borges, leído por Anahuarqui. Martes 18 -12 hs. – Presentación de actividad- material extra- del artista Maximiliano Costa. Miércoles 19 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Lobizón de Mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, narrado por Graciela Vega. -18 hs. – E.M.A. Niñxs con el Taller de Tango a cargo de la prof. Fernanda Carrizo. Jueves 20 -12 hs.- Expo de Arte, con el artista Santiago Leto. -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El último Golem, narrado por Ángeles Nagy. Viernes 21 -12 hs, – Presentación de material del artista Santiago Leto. -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Jinete sin cabeza de Ana María Shúa, narrado por María de los Ángeles Nagy. -17 hs. – Recomendación de películas con Damián Paduano. Sábado 22 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Lucas Vandenkerckhove -17 hs. – Narraciones y Lecturas con Las brujas sueltas, de C. Pisos, relatado por Marta Borosqui. Domingo 23 -18 hs. -Sorpresa de KG, un espectáculo infantitl unipersonal de Chiflete, Dirigido por Mariela Zukowski. Lunes 24 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Agustina Alvite. – 15 hs. – Narraciones y Lecturas con La Viuda, leyenda popular latinoamericana por Graciela Vega. Martes 25 -12 hs. – Presentación de material con la artista Agustina Alvite. Miércoles 26 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con Historias de Fantasmas urbanos, contadas por Guillermo Barrantes. -18 hs. – E.M.A. Niñxas, con el Taller de música a cargo de la profesora Mariana Novoa. Jueves 27 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Leonardo Arias -15 hs. – Narraciones y Lecturas con El Pujllay de Mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, por Nora Cerisola. Viernes 28 -15 hs. – Narraciones y Lecturas con La Telesita de Mitos y leyendas de la Argentina de Iris Rivera, narrado por Nora Cerisola -17 hs. – Recomendacion de películas por Damián Paduano Sábado 29 -12 hs. – Expo de Arte, con el artista Luciano Mogni -17 hs. – Narraciones y Lecturas con La Baba Yaga, cuento folclórico ruso. Versión Graciela Vega. Domingo 30 -18 hs. – Los Hermanos Bachicha, con canciones y algo más. Un show interactivo donde se podrá bailar, cantar y divertirse.

Both comments and pings are currently closed.