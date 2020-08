Profundizan las obras en la red de agua potable

El Municipio de San Vicente, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza con los trabajos de Puesta en Valor y Ampliación de la Red de Agua Potable en la localidad de Domselaar. Enmarcadas en el Plan Argentina Hace, se llevaron adelante tareas revisión y reparación de la antigua red. Las actividades consistieron en cargar el tanque y poner en funcionamiento las bombas, suministrando presión de agua para evaluar posibles pérdidas o roturas de cañería. Se trabajó sobre el zanjeo en las zonas de filtración y su posterior reparación. Además, se profundizan las obras sobre la reubicación del pozo 1, que debido al deterioro del mismo debe cambiar de lugar y realizarse a nuevo. Por otra parte, se está refaccionando el sistema de bombeo y de interconexión hacia el tanque de agua y la reparación del sistema eléctrico y el recambio del sistema de electromecánica de la estación potabilizadora. Finalmente el Municipio está realizando la ampliación de la red, con una extensión de tres mil metros nuevos, que posibilitarán brindar una mayor cobertura de territorio y hacer que el servicio llegue a más vecinos y vecinas.

