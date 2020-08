Rodríguez Larreta y Kicillof se reúnen para analizar la situación en el AMBA

El encuentro está previsto para las 16.45 en la sede del Gobierno porteño. en el barrio de Parque Patricios. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunirán este miércoles para analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la mayor cantidad de casos de coronavirus, y definir los alcances de la próxima etapa de la cuarentena. Según pudo saber Télam de fuentes de la Ciudad, el encuentro está previsto para las 16.45 en la sede del Gobierno porteño. en el barrio de Parque Patricios. Rodríguez Larreta y Kicillof harán “un análisis de la situación epidemiológica en el AMBA, la cantidad de casos y la ocupación de camas, antes definir la próxima etapa de la cuarentena”, que vence el domingo 16, dijeron los portavoces. La reunión entre ambos se producirá dos días después del encuentro que Rodríguez Larreta sostuvo con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos, donde el mandatario porteño le propuso al jefe de Estado la flexibilización de algunas actividades en la Ciudad como los deportes individuales y la apertura de comercios en zonas que habían quedado relegadas durante las últimas aperturas. El 31 de julio pasado, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad y Kicillof, el Presidente anunció desde Olivos la continuidad de la cuarentena en Fase 3, hasta el 16 de agosto, en el AMBA.

