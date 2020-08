San Vicente: se abren las inscripciones para los juegos bonaerenses 2020

Desde las Secretarías de Cultura y Deporte y de Educación de la Municipalidad de San Vicente, se abren las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2020, con modalidad virtual, a partir del 15 de agosto al 30 de septiembre. En la categoría juvenil (desde el año 2002 al 2008), el área de Cultura podrá contar con las siguientes disciplinas: cuento, dibujo, fotografía digital, free style, malambo, objeto tridimensional, pintura, poesía, solista vocal, stand up y video minuto. En Deportes Electrónicos, en sus tres categorías; más de 13 años, Sub 18 y más de 18 años, en Fortnite y Clash Royale en formato individual y Leaque of Legendes (equipos de 5 integrantes y 1 suplente) y Free Fire (equipos de 4 integrantes y 1 suplente). En la categoría de personas con capacidades diferentes (nacidos en el año 2008 y anteriores) se encuentra canto; fotografía digital, malambo, narración oral y pintura. Y finalmente en la categoría adultos mayores (nacidos en el año 1960 o anteriores) podrán inscribirse en cuento; dibujo; objeto tridimensional, pintura, poesía y solista vocal. Inscripciones a través de: deportes.svm@gmail.com 423461 // 2224 55 5134 juegosjuvenilesbonaerensessv@gmail.com //juegosbonaerensessv@gmail.com 48 1644 / 48 110. Para más información: www.juegos.gba.gob.ar

